قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجر منزل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس (فيديو)

فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بلدة عارورة شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

وأظهرت مقاطع فيديو حصلت عليها الجزيرة مباشر، عملية تفجير المنزل صباح اليوم الثلاثاء، حيث تحول البيت بعد التفجير إلى ركام وسط الغبار المتصاعد، في وقت بدأت فيه قوة إسرائيلية الانسحاب من المنطقة.

وأظهر مقطع فيديو نشرته صفحة قرية عارورة، قوة إسرائيلية تنسحب، مصحوبا بتعليق “بدء انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قرية عارورة بعد اقتحامها بأكثر من 20 آلية عسكرية فجر اليوم وتفجير منزل الشيخ صالح العاروري”.

الاستيلاء على المنزل

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد استولت قبل أيام على منزل صالح العاروري، في بلدة عارورة شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، ثم انسحبت منه بعد ساعات من الاستيلاء عليه وتعليق لافتة تفيد بتحويله إلى مقر للمخابرات.

وكانت قوات الاحتلال قد شنّت حملة اعتقالات في بلدة عارورة، مسقط رأس صالح العاروري، واستولت على منزله، واحتجزت فيه معتقلي البلدة وحققت معهم، وفق مصادر مطلعة للجزيرة مباشر.

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن الغارات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ألحقت أضرارا بـ 203 مدارس.

وقال مدير المكتب سلامة معروف، في مؤتمر صحفي أمس الاثنين، إن الاحتلال دمّر 85 مقرا حكوميا وعشرات المرافق العامة والخدماتية وألحق بها ضررا كبيرا، كما أصيبت 203 مدارس بأضرار متنوعة، 45 منها خرجت من الخدمة.

وكشف أن الغارات الإسرائيلية على القطاع تسببت في تدمير 47 مسجدا، وتضرر 3 كنائس، وأكثر من 200 ألف وحدة سكنية، منها نحو 32500 وحدة هدمت كليًّا ولم تعد صالحة للسكن، واختتم بأن هذه الإحصائيات ما زالت غير مكتملة بسبب شدة القصف على القطاع.