كتائب القسّام تخوض اشتباكات ومواجهات مع قوات إسرائيلية شمال قطاع غزة (فيديو)

كشفت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عن اشتباكات ومواجهات مستمرة بين مقاتليها وقوات الجيش الإسرائيلي، في عدة محاور بشمال قطاع غزة.

وقالت في سلسلة بيانات نشرتها منصاتها الإعلامية اليوم الثلاثاء، إن مقاتليها أجهزوا على قوة صهيونية في بيت حانون (شمال شرق قطاع غزة) واستهدفوا جرافة وآلية كانتا تؤمّنان القوة الراجلة.

وأوضحت كتائب القسّام في بياناتها أن المقاتلين قصفوا أيضا ظهر اليوم الثلاثاء موقعَي كيبوتس نيريم والعين الثالثة، الواقعين ضمن تجمع زراعي سكني في غلاف غزة، إضافة إلى موقع مارس العسكري (ضمن غلاف غزة) وذلك بقذائف الهاون.

كتائب القـ ـسـ ـام تنشر صورا لاشتباك مقـ ـاتليها مع القوات المتوغلة غرب "إيرز" يوم الأحد الماضي#غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/qtqzJUiUvH — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 31, 2023

اشتباك والتحام

ونشرت كتائب القسام، مقطعا مصورا يظهر عملية اشتباك والتحام مقاتليها مع قوة إسرائيلية متوغلة عند معبر إيرز الفاصل بين شمال غرب قطاع غزة وإسرائيل، وذلك يوم الأحد الماضي.

وأشارت كتائب القسام إلى أن منطقة شمال غرب قطاع غزة ومعبر إيرز، تشهد مواجهات مستمرة مع قوات الاحتلال الإسرائيلية.





وصباح اليوم، أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها، يخوضون اشتباكا مع قوات العدو المتوغلة شمال غرب غزة، استهدف المقاتلون خلاله آليتين بقذيفتي الياسين 105، وأشعلوا النيران فيهما وأجهزوا على أحد الجنود من نقطة صفر.

وأشارت إلى تدمير مقاتليها فجر اليوم الثلاثاء، آلية إسرائيلية شرق إيرز بعبوة ناسفة وقذيفتي الياسين 105، إضافة إلى “فتح النار من أحد الكمائن باتجاه الآليات المتوغلة غرب التوام، شمال القطاع، واستهداف 3 آليات صهيونية”.





من ناحية أخرى قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية إنها “دكت بقذائف الهاون تجمعا لآليات العدو المتوغلة في منطقة العطاطرة”.

وقالت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحرة فتح، إنها قصفت موقع كرم أبو سالم برشقة صاروخية ضمن معركة طوفان الأقصى.