يرفعون الحطام بأيديهم.. الدفاع المدني في غزة يسابق الزمن لانتشال ضحايا القصف الإسرائيلي من تحت الأنقاض

على مدار الساعة تعمل طواقم الإنقاذ والدفاع المدني في قطاع غزة، على انتشال ضحايا القصف الإسرائيلي من تحت ركام الأنقاض، وسط انعدام شبه تام للأجهزة والمعدات.

وأظهرت صور حصلت عليها الجزيرة مباشر، عددا من عناصر الدفاع المدني وهم ينتشلون طفلا من تحت الأنقاض، ويعملون إسعافات أولية لإنقاذ حياته، لتقوم بعد ذلك فرق الإنقاذ بنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي الظروف الطبيعية يحتاج القطاع إلى 2300 عنصر من الدفاع المدني، لكنهم اليوم وفي ظل الحرب التي يتعرض لها القطاع منذ 3 أسابيع لا يوجد سوى 700 منهم فقط، وقد استُشهد العشرات منهم وأُصيب آخرون.

وفي ظل شح الإمكانات والموارد البشرية ومع استهداف الاحتلال لعشرات المنازل يوميا في قطاع غزة، فإن رجال الدفاع المدني يستخدمون وسائل بدائية وذاتية في رفع الركام، إذ يستخدمون معدات يسيرة ويرفعون بأيديهم حطام المنازل.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه مستشفيات في القطاع أن أعداد الجرحى فاقت سعتها الاستيعابية، وأن الأطباء دخلوا في مرحلة المفاضلة بين الجرحى للتعامل معهم حسب الأولوية، بهدف الحفاظ على حياة أكبر عدد من المواطنين.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، أمس الاثنين، ارتفاع عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي في قطاع غزة إلى 8306، بينهم 3457 طفلا.