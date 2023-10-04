بسبب خطأ “الفار”.. كلوب يطالب بإعادة مباراة توتنهام وليفربول

دعا الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول لإعادة مباراة فريقه ضد مضيفه “توتنهام هوتسبير”، بعد “الخطأ” الذي شهده اللقاء الذي جرى خلال مباراة الناديين بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من تقنية حكم “الفيديو” المساعد (فار)، الذي تسبب في إلغاء هدف للفريق الأحمر.

ولا تزال تداعيات الخطأ الذي ارتكبه حكام (فار) في المباراة التي انتهت بفوز توتنهام (2 / 1) على ليفربول، تلقي بظلالها على بطولة الدوري الإنجليزي، حيث قاموا بإلغاء هدف الكولومبي لويس دياز، بسبب سوء فهم القرار الذي اتخذه حكم اللقاء على أرض الملعب.

ونشرت لجنة حكام الدوري الإنجليزي المحادثة الصوتية بين حكام المباراة ومسؤولي تقنية “فار”، بناء على طلب من ليفربول، لكن كلوب قال إن ذلك لم يجلب لفريقه أي منفعة.

وقال كلوب إن “المحادثة لم تغير الأمر على الإطلاق، إنه خطأ واضح. أعتقد أنه ينبغي أن تكون هناك حلول لذلك، وأرى أنه يتعين إعادة المباراة”.

وخسر ليفربول بـ9 لاعبين بعد أن سجّل لاعبه جويل ماتيب هدفًا في مرماه في الوقت المحتسب بدل الضائع، لكن الفريق كان يجب أن يتقدم في الشوط الأول عن طريق دياز الذي ألغى الحكم هدفه بداعي التسلل.

وأضاف كلوب في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية، “الحجة ضد قرار عدم إعادة المباراة هي أنه يفتح الباب أمام وقائع أخرى مماثلة. إنه أمر غير مسبوق، ولم يحدث من قبل”.

وأوضح مدرب ليفربول “إنني معتاد على اتخاذ القرارات الخاطئة والصعبة، لكن شيئًا كهذا لم يحدث مطلقًا، ولهذا السبب أعتقد أن إعادة المباراة هي الشيء الصحيح الذي يجب القيام به”.

وردًا على سؤال ما إذا كان ليفربول قد طلب أو سيطلب، من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إعادة المباراة رسميًا، قال كلوب “في هذه المرحلة ما زلنا نراجع المعلومات المتوافرة لدينا”.

وشدد كلوب على أنه كان من الأفضل لو تم تصحيح الخطأ لحظة حدوثه، معربًا عن رغبته في أن يتم وضع “بروتوكول” لتجنب تكرار مشاكل مماثلة.

وكشف كلوب “إذا واجهت هذا الموقف لأول مرة، فإنك تحاول أن تفهم، وأن تجد حلًا، لكن هذا لا يحل المشكلة. كيف يمكننا التعامل مع هذا الوضع حال تكراره مستقبلًا؟“.

وتابع “إذا تكرر الأمر مرة أخرى، أود أن أقول إنه ينبغي إعادة المباراة، أو أن تجد حلًا أفضل من ذلك بكثير، وهو فحص اللعبة بشكل كامل لحظة حدوثها”.

واستدرك “إذا حدثت إعادة للمباراة أم لا، فهذه مجرد وجهة نظري”.