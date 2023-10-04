تحدَّث عن تأثير الانتخابات الرئاسية.. بنك مورغان ستانلي يخفض تصنيفه الائتماني لمصر من “محايد” إلى “غير مفضل”

خفض بنك الاستثمار “مورغان ستانلي” تقييمه لأدوات الدين الحكومية لمصر من وضع “محايد” إلى “غير مفضل”، بسبب “أخطار متزايدة” في الأشهر المقبلة.

وكان القرار جزءًا من تقرير نشره الاثنين، أزال فيه البنك تفضيله لديون الأسواق الناشئة ذات العائد المرتفع على الأوراق المالية ذات الدرجة الاستثمارية.

وقال استراتيجيو “مورغان ستانلي” إن الانتخابات التي تلوح بالأفق في ديسمبر/كانون الأول سوف تؤثر بشكل سلبي في قدرة مصر على مواصلة الإصلاحات، بما في ذلك الانتقال إلى سعر صرف مرن.

وأوضحوا أن “الانتقال إلى سعر صرف مرن” هو شرط أساسي في برنامج صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار.

وتحدثوا عن تهديد بتخفيض التصنيف من وكالة موديز لخدمات المستثمرين، وهو ما قد يؤدي إلى إرسال التصنيف بشكل أعمق إلى غير المرغوب فيه، وإجراء “بعض عمليات البيع القسري”.

وكانت “فوتسي راسل” لمؤشرات الأسهم العالمية قد قالت، الخميس الماضي، إنها ستضيف مصر إلى قوائم المراقبة لاحتمال خفض تصنيفها في مجموعات مؤشرات الأسهم التابعة لها.

وستكون البلاد على قوائم المراقبة لاحتمال خفض فئتها من الأسواق “الناشئة الثانوية” إلى “غير مصنفة”.

وقالت إنها ستقوم بتحديث قائمة وضع المراقبة لمصر وفيتنام وباكستان في إطار تصنيفها لأسهم الدول، الذي من المقرر أن يكون في مارس/آذار 2024.