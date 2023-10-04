جولة في أكبر سوق لبيع الفضة بإسطنبول (فيديو)

في محيط السوق المغطى أو “جراند بازار” بمنطقة بايزيد وبجوار مسجد بايزيد الثالث في المنطقة التاريخية من إسطنبول، يقع أكبر سوق لبيع مشغولات الفضة في المدينة، إذ يبلغ عدد المحال فيه ما يقارب الـ50.

وتعرض أغلب المحال المشغولات بالجملة، بينما يعمل على نقشها وتزيينها بالأحجار الحرفيون داخل ورش ومصانع تبعد عن السوق، ويتخصص كل محل في نوع معيَّن من الفضيات.

ويقول الشاب التركي أورهان لكاميرا الجزيرة مباشر إن محله يتخصص في بيع الخواتم الرجالية منذ 15 عامًا. يتحدث الشاب اللغة العربية بشكل لا بأس به، ويقول إن زبائنه العرب كُثر.

يوضح أورهان كيف تُزيَّن خواتم الرجال بالأحجار الكريمة، وقد يدخل فيها النحاس أيضًا، ويختلف سعرها حسب الجهد المبذول فيها ووفقًا لسعر الفضة اليومي.

يبيع محل آخر في السوق مجموعة من الفضيات تتنوع بين الخواتم والسلاسل وأيضًا السبح الفضية، ويعتز صاحبه بكونه صانعًا وله ورشة.

وفي محل آخر، التقت الجزيرة مباشر الشاب السوري محمد الذي يعيش في إسطنبول منذ 16 عامًا ولكنه بدأ العمل بائعًا في السوق منذ عام.

ينكبّ الجميع في السوق على تغليف المنتجات وتسعيرها استعدادًا لبيعها لأصحاب المحال بالجملة، ولا يقتصر السوق على الفضيات التركية، بل القادمة من الصين أيضًا.