جولة في أكبر سوق لبيع الفضة بإسطنبول (فيديو)

في محيط السوق المغطى أو “الجراند بازار” بمنطقة بايزيد وبجوار من مسجد بايزيد الثالث في المنطقة التاريخية من مدينة إسطنبول، يقع أكبر سوق لبيع مشغولات الفضة في إسطنبول، حيث يبلغ عدد المحلات فيه ما يقارب الـ 50.

وتعرض أغلب المحلات المشغولات بالجملة، فيما يعمل على نقشها وتزيينها بالأحجار الحرفيون داخل ورش ومصانع تبعد عن السوق ويتخصص كل محل في نوع معين من الفضيات.

ويقول الشاب التركي أورهان لكاميرا الجزيرة مباشر، إن محله يتخصص في بيع الخواتم الرجالية منذ 15 عاما. يتحدث الشاب اللغة العربية بشكل لا بأس به، ويقول إن زبائنه العرب كُثر.

يوضح أورهان كيف تُزين خواتم الرجال بالأحجار الكريمة، وقد يدخل فيها النحاس أيضا، ويختلف سعرها حسب الجهد المبذول فيها وحسب سعر الفضة اليومي.

يبيع محل آخر في السوق مجموعة من الفضيات تتنوع بين الخواتم والسلاسل وأيضا السبح الفضية ويعتز صاحبه بكونه صانع وله ورشة.

وفي محل آخر التقت الجزيرة مباشر بالشاب السوري محمد الذي يعيش في إسطنبول منذ 16 عاما ولكنه بدأ العمل كبائع في السوق منذ عام.

ينكب الجميع في السوق على تغليف المنتوجات وتسعيرها استعدادا لبيعها لأصحاب المحلات بالجملة، ولا يقتصر السوق على الفضيات التركية، بل القادمة من الصين أيضا.