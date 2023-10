دول الاتحاد الأوروبي تتوصل إلى اتفاق حول إصلاح نظام الهجرة واللجوء.. هذه أهم بنوده

توصل ممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، إلى اتفاق بشأن تقاسم مهمة رعاية اللاجئين والمهاجرين في حالات الأزمات متغلبين على التحفظات الإيطالية، قبل انعقاد قمة التكتل، الجمعة المقبلة في إسبانيا.

ويمكن للدول الأعضاء التي تواجه تدفقات كبيرة من المهاجرين، تسريع الإجراءات وطلب مساهمات تضامن من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى فيما يتعلق بنقل طالبي اللجوء أو تلقي مساعدات مالية.

ومن شأن الاتفاق، الذي سيشكل أساس المفاوضات بين الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي، أن يمنح الدول خيارات لتعديل قواعد اللجوء والهجرة في أوقات الأزمات.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين على منصة “إكس” إن “هذا قرار يغيّر قواعد اللعبة بحق، ويسمح لنا بدفع المفاوضات للأمام”.

I welcome the successful political agreement reached by the Member States on the Crisis Proposal.

This a real game changer that allows us to advance negotiations with @Europarl_EN and @EUCouncil.

United we can deliver on the Pact before the end of this mandate.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 4, 2023