دول الاتحاد الأوربي تتوصل إلى اتفاق حول إصلاح نظام الهجرة واللجوء.. هذه أهم بنوده

توصل ممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي، اليوم الأربعاء، إلى اتفاق بشأن تقاسم مهمة رعاية اللاجئين والمهاجرين في حالات الأزمات متغلبين على التحفظات الإيطالية، قبل انعقاد قمة التكتل، الجمعة المقبل في إسبانيا.

ويمكن للدول الأعضاء التي تواجه تدفقات كبيرة من المهاجرين، تسريع الإجراءات وطلب مساهمات تضامن من دول الاتحاد الأوربي الأخرى فيما يتعلق بنقل طالبي اللجوء أو تلقي مساعدات مالية.

ومن شأن الاتفاق، الذي سيشكل أساس المفاوضات بين الدول الأعضاء والبرلمان الأوربي، أن يمنح الدول خيارات لتعديل قواعد اللجوء والهجرة في أوقات الأزمات.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين على منصة إكس “هذا قرار يغير قواعد اللعبة بحق ويسمح لنا بدفع المفاوضات للأمام”.

I welcome the successful political agreement reached by the Member States on the Crisis Proposal. This a real game changer that allows us to advance negotiations with @Europarl_EN and @EUCouncil. United we can deliver on the Pact before the end of this mandate.

#MigrationEU — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 4, 2023

نظام استثنائي

وينص الاتفاق على وضع نظام استثنائي أقل حماية لطالبي اللجوء من الإجراءات المعتادة في حال حدوث تدفق “جماعي” و”غير مسبوق” للمهاجرين.

ويمدد الاتفاق احتمال احتجاز المهاجرين على الحدود الخارجية للاتحاد الأوربي لمدة قد تصل إلى 40 أسبوعًا، ويسمح بإجراء دراسة لطلبات اللجوء بشكل أسرع ومبسط لعدد أكبر من الوافدين للقادمين من بلدان معدل قبول طلباتهم أقل من 75%، للتمكن من إعادتهم بسهولة أكبر.

كما ينص على تفعيل سريع لآليات التضامن بين الدول الأعضاء في رعاية اللاجئين، ولا سيما بإعادة توطين طالبي اللجوء أو المساهمة المالية.

وأكد وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا غوميز، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء “يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام، ونحن الآن في وضع أفضل للتوصل إلى اتفاق على مجمل ميثاق اللجوء والهجرة مع البرلمان بحلول نهاية هذا الفصل”.

ومن المفترض اعتماد هذا الميثاق الذي عرضته المفوضية الأوربية والذي يتضمن حوالي 10 تشريعات، قبل الانتخابات الأوربية المقررة في يونيو/ حزيران 2024.