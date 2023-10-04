رئيسة “الآلية الوطنية” في السودان: البرهان وافق على تشكيل حكومة مؤقتة ولم يمانع بالتنحي عن منصبه (فيديو)

كشفت عائشة موسى، العضوة السابقة بمجلس السيادة السوداني، للجزيرة مباشر أن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أيَّد تشكيل حكومة أو لجنة طوارئ أو أزمات حتى تدير البلاد في الفترة الحالية، على أن تكون مدتها بين 6 أشهر وسنة، إلى أن يتجاوز السودان الأزمة.

وجاء ذلك في لقاء جمع البرهان، الثلاثاء، بممثلين عن “الآلية الوطنية” ورئيستها عائشة موسى، التي قالت لبرنامج المسائية على الجزيرة مباشر إن الفكرة أن الحكومة المذكورة ستهيئ الظروف لحكومة منتخبة انتقالية مؤقتة أو ثابتة كما يختار الشعب السوداني.

وقالت العضوة السابقة بمجلس السيادة إن البرهان “لم يُبد مانعًا بالتنحي عن منصبه إن كان ذلك سيحل الأزمة في السودان ويُنهي الحرب”، وقد تجاوب بشكل إيجابي مع المقترح الذي طرحه ممثلو الآلية الوطنية.

ونقلت موسى عن البرهان قوله “نحن على استعداد كعسكريين أن نتنحى عن الحكم للسلطة المدنية”.

وأفادت عائشة موسى بأن الآلية الوطنية تُحضر لمقابلة قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو “حميدتي”، وكل الأطراف التي لها علاقة بالاقتتال الدائر في السودان.

وتتكون الآلية الوطنية من سياسيين ومثقفين من مختلف المجالات، وقد شُكلت في 2021 لمواكبة الانتقال السياسي في البلاد، بهدف تكوين حكومة مدنية لا حزبية ثم وقف الحرب.

وأوضحت المتحدثة للمسائية أن الآلية الوطنية تنتظر ترشيحات للحكومة المقترحة من مختلف الجهات في السودان لعرضها على البرهان، على أن تشمل مختلف الأقطاب السياسية.

“بشرى للسودانيين”

والتقى البرهان وفد الآلية الوطنية لدعم التحول المدني الديمقراطي ووقف الحرب برئاسة عائشة موسى، وقال مقرر الآلية عادل المفتي في تصريح صحفي إن “اللقاء استعرض جهود الآلية لخلق توافق وطني يؤدي إلى وقف الحرب وتشكيل سلطة انتقالية مؤقتة”.

وأضاف أن “مخرجات اللقاء فيها بشرى للشعب السوداني”، مشيرًا إلى أن وقف الحرب وإعادة إعمار ما دمرته يأتي في سلم أولويات عمل الآلية.

وأوضح المفتي أنه تم تسليم خارطة الطريق التي أعدتها الآلية إلى رئيس مجلس السيادة، مبّينًا أنها تتضمن وقف الحرب وتكوين حكومة طوارئ تضطلع بمهام تنفيذ الالتزامات الوطنية بشأن التنمية والعمران، وإغاثة السودانيين المتضررين من الحرب، وفتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات إلى ولايات الخرطوم ودارفور.

حرب السودان

واشتعلت الحرب في السودان قبل أكثر من 5 أشهر، بسبب النزاع على السلطة بين البرهان وحميدتي.

وحتى الآن، فشلت كل الجهود الدبلوماسية التي قامت بها أطراف عدة من بينها السعودية والولايات المتحدة في وقف القتال، الذي أدى إلى مقتل وإصابة الآلاف من المدنيين ونزوح الآلاف من الخرطوم إلى مناطق أخرى وخارج البلاد.

وكانت قوات الدعم السريع قد اتُّهمت بانتهاكات قبل قيام الحرب بين الطرفين العسكريين، وبعد اندلاع الحرب اتُّهمت باحتلال منازل المواطنين واعتقال أشخاص والقيام بسرقات واسعة وجرائم اغتصاب.