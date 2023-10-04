سرايا القدس تنفذ مناورة “الشهداء بشائر النصر” قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل (فيديو)

نفذت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مناورة “الشهداء بشائر النصر” قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل، وقالت في بيان إن المناورة تأتي في إطار رفع الجاهزية القتالية، وتزامنًا مع الذكرى الـ36 لانطلاقة حركة الجهاد الإسلامي.

وتضمنت المناورة عمليات هجومية متقدمة بالذخيرة الحية، شاركت فيها قوات النخبة وتخصصات عسكرية ميدانية.

تفاصيل واقعية للميدان

وأوضحت سرايا القدس، في بيان عبر تلغرام، أن المناورة الهجومية تحاكي “تفاصيل واقعية للميدان وعمليات إغارة على مواقع وتحصينات عسكرية صهيونية بكثافة نارية عالية، والسيطرة عليها وتجنب وقوع خسائر في صفوف مقاتليها”.

وخاطب رئيس الدائرة العسكرية القائد (أكرم العجوري) في بداية المناورة، مقاتلي الوحدات المشاركة بالمناورة من التخصصات العسكرية الميدانية “الصاروخية والمدفعية والدروع والاستخبارات”.

مهرجان في ذكرى الانطلاقة

ومن المقرر أن تنظم حركة الجهاد الإسلامي مهرجان انطلاقتها الكبير الـ36 على أرض ساحة الكتيبة غرب مدينة غزة في السادس من أكتوبر/تشرين الأول، وكذلك في سوريا ولبنان، تحت عنوان “الشهداء بشائر النصر”.

ونشرت سرايا القدس مقطع فيديو وصورًا على تلغرام، لمشاهد من المناورات.

سرايا القدس

وسرايا القدس هي الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وقدَّمت عشرات الشهداء، وقتلت عشرات من جنود الاحتلال، ووصلت صواريخها إلى مفاعل “ستوراك” النووي وإلى قلب تل أبيب.

بدأت سرايا القدس عملياتها العسكرية منذ مطلع الثمانينيات، ومرت بمراحل عديدة بدءًا بالأعمال الفردية في 1982، وصولًا إلى تشكيل مجموعات عسكرية ترأس أولاها مؤسس الحركة فتحي الشقاقي، ونفذت العديد من الهجمات المسلحة بالقنابل والذخيرة الحية ضد الاحتلال.

تتبنى الحركة التوجه الإسلامي، وتسعى إلى تحرير فلسطين من الاحتلال، وعودة المهجَّرين الفلسطينيين إلى وطنهم، وهي تعارض بشدة اتفاق أوسلو.