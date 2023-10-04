شركة “قطر للطاقة” تفوز بحقوق استكشاف جديدة في سواحل مصر

فازت شركة “قطر للطاقة” بحقوق الاستكشاف في منطقة بحرية جديدة بسواحل مصر، في ختام جولة عطاءات 2022 التي أجرتها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية نتائج الجولة التنافسية للعطاءات، حيث منحت حقوق الاستكشاف والإنتاج في المنطقة EGY-MED-E8 شرق مدينة بورسعيد إلى تحالف دولي مكون من “قطر للطاقة” (33%)، و”إيني” المشغل (34%)، و”بي بي” (33%).

ويعزز هذا الفوز وجود “قطر للطاقة” في قطاع التنقيب والإنتاج في مصر إلى 4 مناطق استكشاف بحرية، بما في ذلك المنطقتان الاستكشافيتان (3) و(4) في البحر الأحمر، ومنطقة شمال مراقيا في البحر المتوسط.

وقال وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ”قطر للطاقة”، سعد بن شريدة الكعبي “نحن سعداء بفوزنا بحقوق الاستكشاف والإنتاج في هذه المنطقة شرق بورسعيد، وهو ما يزيد رقعة تواجدنا في جمهورية مصر العربية، ونحن نتطلع إلى العمل مع وزارة البترول والثروة المعدنية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، ومع شركائنا إيني وبي بي، لتحقيق النجاح في عمليات الاستكشاف”.

وتقع منطقة الاستكشاف شرق بورسعيد على البحر المتوسط، في أعماق مياه تصل إلى 800 متر، وتغطي مساحة تبلغ حوالي 2.600 كيلو متر مربع.