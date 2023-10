“لا داعي للفزع”.. روسيا وأمريكا تختبران أنظمة الإنذار في حالات الطوارئ

تُجري روسيا، اليوم الأربعاء، اختبارًا لأنظمة الإنذار العام في حالات الطوارئ على مستوى البلاد حيث ستدوي صفارات الإنذار وينقطع البث التلفزيوني لتحذير السكان من خطر وشيك.

والاختبار الذي أجري أول مرة عام 2020 جزء من مبادرة جديدة تتطلب إجراء السلطات اختبارات مرتين سنويًّا بدءًا من أول سبتمبر/أيلول.

ويأتي إنذار الطوارئ هذه المرة في خضم حرب أوكرانيا التي فجَّرت أعمق أزمة في العلاقات بين روسيا والغرب منذ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية في بيان “عندما تسمع صوت صفارة إنذار، عليك التزام الهدوء وألا تصاب الذعر، وأن تُشغل التلفزيون على أي قناة أو إذاعة متاحة للجمهور، وتنصت إلى الرسالة الإعلامية”.

وأكدت أن “نظام التحذير مصمَّم لتوصيل إشارة إلى السكان على الفور في حال وجود خطر أو طارئ سواء طبيعي أو بفعل الإنسان”.

