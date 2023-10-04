مصر.. الطنطاوي يعلق على “منع” أنصاره من تحرير توكيلات ترشحه للانتخابات الرئاسية (فيديو)

أكد المرشح الرئاسي المحتمل في مصر أحمد الطنطاوي استمرار منع أنصاره من تحرير توكيلات بمكاتب الشهر العقاري للتمكن من ترشحه للانتخابات الرئاسية.

وقال الطنطاوي خلال مخاطبته حشدا من أنصاره اليوم الأربعاء بمحافظة دمياط “أنا أحمّل مسؤولية هذا الأمر للمرشح المنافس اللي خايف من دخولي الانتخابات، واللي حارمنا من حقنا إننا نعمل التوكيلات، وبيمثل عبء على مؤسسات الدولة”.

وتابع الطنطاوي مخاطبا أنصاره ومؤيديه “إذا كنتم متخيلين أننا سنبقى قليلي الحيلة إزاء منع مواطنين مصريين من أبسط حقوقهم الدستورية والقانونية تبقوا غلطانين”.

وأضاف “المسؤول عما يجري في الشهر العقاري هو رئيس الجمهورية، لأنه بيحصل إما بأوامر منه أو بموافقته أو إرضاء له. وأنا أعدكم إذا ترشحت للانتخابات فسأفوز بها لأن المرشح المنافس أمامي لقطة”.

الآن .. كلمة أحمد الطنطاوي من أمام مقر الشهر العقاري بمدينة دمياط – محافظة دمياط. pic.twitter.com/13dIc5sX0U — Ahmed Altantawy – أحمد الطنطاوي (@a_altantawyeg) October 4, 2023

وفي سياق متصل، أكد خالد داود، المتحدث الإعلامي للحركة المدنية الديمقراطية، أن الحركة ستنتظر حتى يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لترى من الذي سيستكمل أوراق الترشيح ثم تحدد موقفها في إعلان من ستدعمه.

وأضاف داود خلال المؤتمر الصحفي الذى عقدته الحركة بمقر حزب المحافظين مساء الأربعاء “نحن لن نخدع الشعب المصري، إذا لم نتأكد من توافر الحد الأدنى من الضمانات المتوفرة في الانتخابات فسنتخذ القرار المناسب”.

وتابع “مازال الوقت قائما، والعملية ليست مستحيلة، تحرير التوكيل لا يستغرق أكثر من 3 دقائق. هل هناك نية هل هناك قرار سياسي، هذا هو السؤال”.





ومنذ إعلانه نيته الترشح، تحدث الطنطاوي في مقاطع فيديو نشرها على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تعرضه لضغوط عديدة، منها مضايقته في الحصول على توكيلات الترشح والقبض على أنصاره، إذ وصل عدد من تم اعتقالهم من حملته إلى 73 متطوعا على الأقل، بينهم 4 محامين، وفقا للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

ويحتاج المرشحون المحتملون لرئاسة مصر إلى نيل تزكية من 20 برلمانيًّا، أو الحصول علي تأييد 25 ألف مواطن من 15 محافظة، بواقع ألف تأييد على الأقل من كل محافظة، لتقديم أوراق ترشحهم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.