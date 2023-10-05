أنصار عبير موسى يتظاهرون في تونس للمطالبة بالإفراج عنها (فيديو)

تظاهر أنصار ومؤيدون لرئيسة الحزب “الدستوري الحر” عبير موسى، اليوم الخميس، في العاصمة التونسية للمطالبة بالإفراج عنها، بعد اعتقالها خلال تقديمها عريضة احتجاج ضد الرئيس قيس سعيد.

وردد المتظاهرون هتافات مؤيدة لرئيسة الحزب الدستوري الحر، مطالبين بالإفراج عنها.

وألقت السلطات القبض على عبير موسى، وهي أبرز مؤيدي الرئيس المعزول زين العابدين بن علي، خلال تقديمها تظلما في مكتب الضبط أمام القصر الرئاسي بضاحية قرطاج في العاصمة التونسية.

وكانت عبير قد قالت في تسجيل مصور، أول أمس الثلاثاء، قبل اعتقالها إنها توجهت إلى مكتب الضبط بالرئاسة لتقديم طعن في مرسوم رئاسي. وأوضحت أن هذه الخطوة ضرورية حتى تتمكن لاحقا من تقديم استئناف أمام المحكمة الإدارية.

وعُرفت عبير موسى بمعارضتها الشديدة لحزب النهضة التونسي بعد ثورة 2011، وأثارت كثيرا من الجدل خلال جلسات علنية للبرلمان التي كانت تشغل عضويته آنذاك.

وتبنت عبير معارضة قيس سعيد مؤخرا بعد قرارات ومراسيم رئاسية يحكم بموجبها سعيد البلاد بعد سيطرته على السلطة وحله البرلمان في يوليو/تموز 2021.

وشن الأمن التونسي في 24 فبراير/شباط الماضي حملة اعتقالات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، واتهم الرئيس في 14 من الشهر ذاته بعض الموقوفين بـ”التآمر” على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار.

وأعلن عدد من القادة السياسيين المعتقلين إضرابهم عن الطعام احتجاجا على الإجراءات المتخذة في حقهم ومواصلة اعتقالهم. وذكرت هيئة الدفاع عن القادة السياسيين عصام الشابي وعبد الحميد الجلاصي وغازي الشواشي وخيام التركي ورضا بلحاج، أنهم دخلوا في إضراب عن الطعام بداية من صباح الاثنين الماضي.

وبحسب بيان هيئة الدفاع، جاء الإضراب احتجاجًا على تواصل ما وصفه بـ”المهزلة” القضائية التي تتذرع بها السلطة لحرمانهم من حريتهم طوال أشهر عديدة دون تقديم أي دليل على الاتهامات التي وُجِّت إليهم، وللمطالبة بإنهاء المظلمة المسلطة عليهم والإفراج عنهم.

وكان راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، قد بدأ يوم الجمعة إضرابًا عن الطعام مدة 3 أيام، تضامنًا مع عضو جبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك الذي دخل في إضراب عن الطعام داخل السجن منذ أكثر من أسبوع، دفاعًا عن مطلب كل المعتقلين السياسيين بإطلاق سراحهم.