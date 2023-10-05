ابنة الغنوشي من لاهاي: سعيّد دمر الديمقراطية في تونس وهو سبب أزمة الهجرة غير النظامية (فيديو)

قالت يسرى الغنوشي ابنة رئيس حركة النهضة المعتقل راشد الغنوشي، إن أسر المعتقلين في تونس تتعرض لما وصفته بالتهديد والتخويف باستخدام الأدوات القضائية من طرف السلطة “دون أي احترام للقانون”.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي لعدد من أُسر المعتقلين السياسيين التونسيين، اليوم الخميس في لاهاي، أن الرئيس قيس سعيّد “أقال 70 قاضيًا رفضوا التواطؤ مع أساليبه، فيما انقلب على الحكم وأغلق البرلمان بالدبابات، عندما كان والدها رئيسًا منتخبًا له بشكل ديمقراطي”.

وأفادت أن “القضاء التونسي أصبح هشًا، ما دفعهم للجوء إلى المحاكم الإفريقية والدولية -ومن بينها المحكمة الجنائية في لاهاي- للبحث عن العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في حق التونسيين”.

ووجهت يسرى الغنوشي من لاهاي نداء للدول الأوروبية والديمقراطية بعدم مساندة إجراءات قيس سعيّد، معتبرة أنه “المسؤول عن أزمة الهجرة غير النظامية، والانتهاكات في حق المهاجرين التي وصلت حد الرمي بهم لمواجهة الموت في الصحراء”.

واتهمت ابنة الغنوشي سعيّد بـ”تدمير الديمقراطية في تونس ومفاقمة الأزمة الاقتصادية بشكل غير مسبوق”، ووعدت بالاستمرار إلى غاية “وقف الدكتاتورية في تونس وعودة احترام حقوق الإنسان”.

من جهته قال إلياس الشواشي ابن السياسي التونسي المعتقل غازي الشواشي، إن والده ومعتقلين سياسيين آخرين دخلوا في إضراب عن الطعام منذ 5 أيام، وإنه “ربما الحل الأخير بالنسبة لهم بتعريض أنفسهم للخطر احتجاجًا على الظلم”.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي في لاهاي، إن والده وعصام الشابي ورضا بلحام وجوهر بن مبارك وشيماء عيسى وآخرين اعترضوا على الدكتاتورية ممنوعون من أبسط حقوقهم.

وقال إن والده ممنوع من حق زيارة العائلة، بالإضافة إلى عدم تمكينه من الكتابة ولا مطالعة الكتب ومنعه أيضًا من التواصل مع السجناء الآخرين بوصفه “إرهابيًا”، فيما “يقبع في زنزانة فردية تحت المراقبة عبر كاميرا داخلها”.

وتابع الشواشي أن انتهاكات حقوق الإنسان تتواصل في تونس، مشيرًا إلى أن التهم الموجهة لوالده قد تؤدي إلى السجن المؤبد أو إلى حكم بالإعدام رغم أنها تهم بلا أدلة، وأغلبها واهية في قضية شهيرة تُسمى بـ”التآمر ضد الدولة”.

وقال إن مجرد مشاركته في هذا المؤتمر الصحفي قد يُعرضه للمساءلة في تونس والسجن 3 سنوات، وإنه يعيش في المنفى خوفًا من العودة إلى تونس.

وكانت حركة النهضة قد أعلنت دخول زعيمها، رئيس البرلمان الأسبق راشد الغنوشي (82 عامًا) في إضراب عن الطعام مدة 3 أيام متتالية تضامنًا مع عضو جبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك الذي دخل في إضراب عن الطعام دفاعًا عن مطلب المعتقلين السياسيين كلهم بإطلاق سراحهم.