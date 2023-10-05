الدفاع المدني السوري: مقتل 5 من عائلة واحدة في قصف للنظام على مخيم بريف حلب الغربي (فيديو)

قُتل 5 أشخاص من عائلة نازحة وأصيبت امرأة بجروح، في قصفٍ صاروخي لقوات النظام السوري على أطراف بلد كفرنوران في ريف حلب الغربي، وفق الدفاع المدني السوري.

وقال الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) إن “قوات النظام استهدفت منزلا لأسرة نازحة وقتلت امرأة مسنة مقعدة وابنيها وابنتيها وأصابت شقيقتهم” بعد منتصف ليل اليوم الخميس.

وأضاف الدفاع المدني في بيان، أن “المجزرة جاءت بعد أقل من 12 ساعةً من مقتل طفلة وإصابة 6 مدنيين بينهم رضيعة وطفلتان وامرأتان وشاب، جراء قصف صاروخي لقوات النظام استهدف منازل المدنيين ومسجد في مدينة سرمين في ريف إدلب الشرقي”.

وأفاد بأن قرى ريف إدلب الشرقي تتعرض لحملة قصف ممنهج من قوات النظام يقوّض الاستقرار في المنطقة ويفرض حالة من الرعب والخوف وموجات من النزوح. ويزيد التصعيد مأساة النازحين بعد أكثر من 12 عاما من حياة الحرب والتهجير.

ووثق الدفاع المدني السوري، أول أمس الثلاثاء، آثار قصف على مدينة سرمين شرقي إدلب وقرية مجدليا جنوبي إدلب، وقال إن قوات النظام السوري أطلقت صواريخ على المدنيين.

وأدى القصف -وفق الدفاع المدني- إلى إصابة رجل وامرأة بجروح طفيفة بينما تهدمت أجزاء من منازل بأحد أحياء سرمين، وأظهر مقطع فيديو اندلاع النيران في جرار زراعي بالقرية نتيجة القصف.

وقُتل شاب وعمه وأصيب والده ورجل آخر يعملون بتربية الأغنام في الأراضي الزراعية إثر قصف مدفعي لقوات النظام وروسيا استهدف منطقة تقع بين الأتارب و كفرنوران غربي حلب، في 26 يوليو/تموز الماضي.

الوداع الأخير..سكون قاتل مثقل بحضور الموت، يتوقف الزمن…لا شيء إلا القهر والصمت … وأرواح تتعانق…يومٌ سيظل محفوراً في ذاكرتهم إلى الأبد.

عائلة تودع 5 من أفرادها قتلتهم لقوات النظام في مجزرة بعد منتصف الليل، اليوم الخميس 5 تشرين الأول، باستهدافها بقصف صاروخي منزلاً سكنياً لعائلة… pic.twitter.com/npYcSLSKQR — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) October 5, 2023

ووثق الدفاع المدني استهداف قوات النظام للمكان نفسه بصاروخ حراري موجه بعد ساعة على الهجوم الأول تسبب باحتراق سيارة لذوي ضحايا الهجوم الأول أثناء تفقدهم للمكان.

وقال الدفاع المدني (مؤسسة غير حكومية) “هذه الهجمات انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني، وموت يلاحق المهجَّرين في الخيام، في ظل غياب العدالة الرادعة لهذه الهجمات”.

وسجلت الخوذ البيضاء منذ بداية العام الحالي 2023 حتى يوم 1 أكتوبر/تشرين الأول 757 هجومًا من قوات النظام وروسيا، راح ضحيتها 63 شخصًا بينهم 11 طفلًا و6 نساء، وأصيب على إثرها 280 شخصًا بينهم 96 طفلًا و41 امرأة.