الكاتب النرويجي يون فوسه يفوز بجائزة نوبل في الآداب لعام 2023

فاز الكاتب والمؤلف المسرحي النرويجي يون فوسه، اليوم الخميس، بجائزة نوبل في الآداب لعام 2023 عن “مسرحياته المبتكرة”، في أرفع وسام أدبي في العالم.

وقالت اللجنة المانحة للجائزة المرموقة إنها كرمت الكاتب البالغ 64 عاما “لمسرحياته المبتكرة وأعماله النثرية التي تعطي صوتاً لما لا يمكن البوح به”.

وولد فوسه في 29 سبتمبر/أيلول 1959 ودرس الأدب المقارن في جامعة برغن في النرويج، ونشر أول رواية له “أحمر، أسود” في عام 1983، وعرضت أول مسرحياته “ولن نفترق أبدا” في عام 1994.

وتنوعت أعمال فوسه ما بين الروايات والمسرحيات والشعر والنثر والمقالات وحتى كتب الأطفال. وترجمت أعماله إلى أكثر من 40 لغة.