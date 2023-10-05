برلماني مصري: على مرشحي المعارضة اللجوء للقانون لوقف عرقلة تحرير التوكيلات (فيديو)

قال عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عمرو درويش، إن كل من يترشح لمنصب رئيس الجمهورية في مصر يمتلك حق اعتماد المسلك القانوني لوقف أي عرقلة محتملة لاستكمال التوكيلات الشعبية الخاصة به، أو الحصول على تزكية من أعضاء مجلس النواب.

وأضاف درويش في لقاء مع برنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر، مساء الأربعاء، أن مرشح المعارضة في الانتخابات الرئاسية فريد زهران استطاع الحصول على تزكية من أعضاء مجلس النواب، والأمر نفسه ينسحب على عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وتابع قائلًا إن مسألة التوكيلات يؤطرها الدستور المصري، وهناك خطوات قانونية يجب اتباعها بهدف الحصول عليها والتصدي لمن يعرقلها.

من جهته واصل المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي جولاته في المحافظات لتشجيع أنصاره على تحرير توكيلات تدعم ترشحه، إذ زار الأربعاء بورسعيد ودمياط والشرقية.

وبعد وصول الطنطاوي لأحد مقار الشهر العقاري، حدث تدافع بين أنصاره وعشرات المواطنين الداعمين للرئيس عبد الفتاح السيسي.

واستنكر الطنطاوي عدم تمكين أنصاره من تحرير توكيلات له. قائلًا حتى “زوجتي وأهلي لم يستطيعوا تحرير توكيلات لي”.

وذكر درويش أن “حسم نتائج الانتخابات الرئاسية حق للشعب المصري، ولا يمكن لأي شخص أن يحجر على اختيارات أو توجهات أي مواطن”.

وقال: “الأمر يتعلق بمشهد ديمقراطي، وهناك من يؤيد الرئيس السيسي وهناك من يعترض على ترشحه”، مؤكدًا أن وجود أحزاب المعارضة وتمكين مختلف قياداتها من الحديث عما تشاء من داخل مصر مؤشر على أهمية ونجاح “المسار الديمقراطي الذي تنتهجه مصر منذ 30 يونيو”، على حد قوله.

وأضاف: من موقعنا كنواب في البرلمان المصري ندعو المنظمات الدولية والقنوات الدولية لتغطية هذه الانتخابات الرئاسية بهدف نقل الحقيقة.