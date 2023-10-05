بوتين لواشنطن: آن الأوان لتتخلصوا من غطرستكم (فيديو)

شنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، هجومًا على الولايات المتحدة، واعتبر واشنطن ومن “يدورون في فلكها” قد سلكوا “طريق الهيمنة”، على حد وصفه.

وخاطب بوتين الولايات المتحدة خلال كلمته السنوية في اجتماع نادي “فالداي” للحوار المنعقد في سوتشي قائلًا “طوال الوقت نسمع ’عليك أن’ و‘لا بد لك من‘ و‘نحذرك بجدية‘. من أنتم على كل حال؟ أي حق تملكون لتحذير أي أحد؟ ربما آن الأوان لتتخلصوا من غطرستكم، وتتوقفوا عن التصرف بتلك الطريقة مع العالم”.

وقال بوتين إن روسيا تنظر إلى الحضارات كلها بعين المساواة، وإنها مستعدة “للتعاون البناء”، بينما نسي الغرب معنى المساومة، ويصور أي دولة تقف ضده عدوًا، وضرب بالصين والهند والدول العربية مثالًا على ذلك.

وكرر الرئيس الروسي موقفه بأن روسيا لم تبدأ الحرب في أوكرانيا، لكنها أطلقت ما تصفها بأنها “عملية عسكرية خاصة” لمحاولة وقفها.

وقال بوتين إن روسيا، وهي أكبر دول العالم مساحة، لم تكن بحاجة إلى انتزاع أراض من أوكرانيا.

وذكر أن الصراع هناك بالتبعية ليس إمبرياليًا ولا يتعلق بالأراضي، لكنه يتعلق بالنظام العالمي، وأضاف أن الغرب الذي فقد قوته المهيمنة، والمحتاج إلى معاداة أحد على الدوام قد فقد الاتصال بالواقع.

وبعد أكثر من عام ونصف العام على قتالها في أوكرانيا والعقوبات الغربية التي فرضت عليها، رأى بوتين أن روسيا لا تزال قادرة على مواجهة كلفة هجومها العسكري.

وقال “حتى الآن، نتدبر أمورنا بشكل جيد. لدي أسباب للاعتقاد أننا سنكون قادرين أيضًا على مواجهة المستقبل”.

كما اتهم بوتين دول الغرب بشيطنة الصين و”خلق مناخ معاد للمسلمين”، مضيفًا “إنهم يحاولون إلصاق صورة العدو بكل من لا يبدي استعدادًا للحاق بالنخب الغربية”.

وشدد على أن الزمن الذي كان يملي فيه الغرب إرادته على الدول الأخرى، كما في حقبة الاستعمار، “ولى منذ وقت طويل” ولن يعود “أبدًا”.

وأكد بوتين أيضًا أن روسيا تريد العيش “في عالم مفتوح” حيث العلاقات الدولية متحررة من “منطق التكتلات”، وتستند إلى “حلول مشتركة”.