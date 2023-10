تفاعل أوروبي بعد تصريحات قيس سعيّد بشأن مساعدات دول الاتحاد لبلاده

ما زالت تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيّد بشأن المساعدة المالية الأوروبية المقدمة إلى تونس لوقف الهجرة غير النظامية، ووصفه لها “بالمنة والصدقة” تثير المزيد من ردود الأفعال المتباينة.

فعلى الصعيد الأوروبي علّقت إيطاليا على لسان رئيسة وزرائها جورجا ميلوني، قائلة “أعتقد أن سعيّد كان يخاطب رأيه العام”.

وأشارت إلى أن “العلاقة مع الدول الإفريقية يجب أن تتغير، بشكل يضع حدًا للنهج الأبوي المتبع من جانبنا، كما لو كنا متفوقين، وهذه ليست الطريقة الصحيحة للتعامل مع هذه القضية”.

وأوضحت ميلوني أن “النقطة المهمة تتمثل فيما إذا كنا قادرين على بدء تعاون على نطاق 360 درجة، بجدية ويقوم على أساس نمو لفائدة الجميع، لا على نهج ينظر من أعلى إلى أسفل، يقول فيه سعيّد ونحن نبدي التأييد”.

من جهته أكد مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع والجوار أوليفر فارهيلي، أن استمرار تنفيذ مذكرة التفاهم مع تونس مرتبط بـ”العودة لروح شراكتنا الإستراتيجية والشاملة القائمة على الاحترام المتبادل”.

wire back the money to the 🇪🇺budget.#EU values its partnership w/Tunisia & stands ready to cooperate in the spirit of genuine partnership.

Implementation of the MoU should continue once 🇹🇳returns to the spirit of our strategic & comprehensive partnership based on mutual respect

