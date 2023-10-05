تفاعل أوربي بعد تصريحات قيس سعيد بشأن مساعدات دول الاتحاد لبلاده

لا زالت تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد بشأن المساعدة المالية الأوربية المقدمة لتونس لوقف الهجرة غير النظامية، ووصفه لها “بالمنة والصدقة “تثير المزيد من ردود الأفعال المتباينة.

فعلى الصعيد الأوربي علقت إيطاليا على لسان رئيسة وزرائها جورجا ميلوني، قائلة “اعتقد أن سعيد كان يخاطب رأيه العام”.

وأشارت إلى أن “العلاقة مع الدول الأفريقية يجب أن تتغير، بشكل يضع حدًا للنهج الأبوي المتبع من جانبنا، كما لو كنا متفوقين، وهذه ليست الطريقة الصحيحة للتعامل مع هذه القضية”.

وأوضحت ميلوني أن “النقطة المهمة تتمثل فيما إذا كنا قادرين على بدء تعاون على نطاق 360 درجة، بجدية ويقوم على أساس نمو لفائدة الجميع، لا على نهج ينظر من أعلى إلى أسفل، يقول فيه سعيد ونحن نبدي التأييد”.

من جهته أكد مفوض الاتحاد الأوربي لشؤون التوسع والجوار أوليفر فارهيلي، أن استمرار تنفيذ مذكرة التفاهم مع تونس مرتبط بـ”العودة لروح شراكتنا الإستراتيجية والشاملة القائمة على الاحترام المتبادل”.

wire back the money to the 🇪🇺budget.#EU values its partnership w/Tunisia & stands ready to cooperate in the spirit of genuine partnership. Implementation of the MoU should continue once 🇹🇳returns to the spirit of our strategic & comprehensive partnership based on mutual respect — Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) October 5, 2023

ويعتبر تصريح المسؤول الأوربي الذي جاء في تغريدة له، الخميس، أول تعليق أوربي رسمي بعد إعلان الخارجية التونسية عدم قبولها بصرف مبلغ 60 مليون يورو كدعم من الاتحاد الأوربي للميزانية التونسية.

أما البرلماني الإيطالي بينيديتو ديلا فيدوفا فاستبق في تغريدة على منصة إكس، فشل المفاوضات مع سعيد حول مكافحة الهجرة غير النظامية واقترح إنشاء وكالة توظيف أفريقية أوروبية “للتوفيق بين العرض والطلب”.

L’autocrate #Saïed che rifiuta risentito la “carità europea” è la cronaca di una sconfitta annunciata. Con tre ‘blitz’ in #Tunisia e una conferenza della durata di un pomeriggio non solo non risolvi ma non avvii neppure un ‘processo’ (enfaticamente chiamato ‘di Roma’), men che… — BenedettoDellaVedova🇮🇹🇪🇺 (@bendellavedova) October 3, 2023

وعلى الصعيد المحلي، أشار العضو السابق في البرلمان التونسي مجدي الكرباعي في تدوينة، إلى مساعي رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني للفصل بين مبلغ الاتفاق مع تونس والاتحاد الأوربي عن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وأوضح الكرباعي أن سبب رفض سعيد للمساعدة الأوربية لتحسين المفاوضات وطلب الزيادة من شأنه أن يزيد من استمرار معاناة المهاجرين غير النظامين.

من جهته أشاد الخبير المالي الأردني رائد كنعان برفض قيس سعيد لعرض الاتحاد الأوربي “على مرأى ومسمع من العالم”، موضّحا أن تونس “لا يمكن ان تقبل بالفتات رغم ظروفها الاقتصادية الصعبة. وعلى الاتحاد الأوربي أن يحل مسالة الهجرة غير الشرعية بنفسه”.

وعلّق الناشط إبراهيم بلقاسم في تدوينة على ضرورة عدم اقتصار تونس على المساعدات المالية بل على “اتفاقيات طويلة المدى حول استثمارات” ذات صبغة صناعية وأن تحظى بمكانة الشريك التجاري الاستراتيجي للاتحاد الأوربي وتسهيل تصدير السلع التونسية.