دول واتحادات عربية تدعم ترشح السعودية لاستضافة “مونديال” 2034

أكدت دول ومنظمات واتحادات عربية، دعمها لترشح السعودية لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034.

جاء ذلك في بيانات رسمية صادرة عن قطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين والأردن وموريتانيا وفلسطين، فضلًا عن مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي.

كما صدرت بيانات تأييد ودعم مماثلة من اتحادات كرة القدم في كل من الإمارات والعراق وفلسطين، بجانب الاتحاد الآسيوي.

والأربعاء، أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رغبة بلاده في الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أعلن أمس الأربعاء، أن كأس العالم 2034 ستقام في آسيا أو منطقة الأوقيانوس، ودعا أعضاء الاتحاد من المنطقتين للتقدم بملفات استضافة.

وأكدت قطر، في بيان للخارجية، دعمها لترشح المملكة معربة عن “أملها في أن تتوج المساعي السعودية بالفوز بحق استضافة الحدث الكروي العالمي الكبير”.

وأشارت دولة قطر التي استضافت بطولة كأس العالم الأخيرة عام 2022، إلى القدرات العالية التي تتمتع بها المملكة في مختلف المجالات وأهليتها التامة لتنظيم ذلك الحدث”.

وأعلنت الكويت اليوم في بيان لوزارة خارجيتها، “تأييدها التام لمساعي السعودية وجهودها لاحتضان هذه البطولة التي تعكس ما توصلت إليه المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي من نهضة شاملة”.

وأعربت موريتانيا، في بيان لوزارة الشؤون الخارجية، دعمها لترشح المملكة لاستضافة “مونديال” 2034، مؤكدة أن “ظفر السعودية المؤمل بتنظيم هذا الحدث العالمي الكبير، سيضاف إلى نجاحات المملكة الكبيرة”.

كما أكد الأردن في بيان لوزارة خارجيته، “دعمه للسعودية في جهدها للحصول على هذه الفرصة، وثقته المطلقة بأن السعودية قادرة على استضافة هذا الحدث الكروي العالمي الكبير بكفاءة”.

وأكد الرئيس محمود عباس، دعم دولة فلسطين “لاستضافة السعودية بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034″، وذلك في برقية بعث بها إلى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية.

كما أعربت سلطنة عمان عن دعمها السعودية في الترشح لاستضافة ‫بطولة كأس العالم 2034، وتأييدها التام في مسعاها لاستضافة هذه البطولة، وفق بيان للخارجية.

وأعربت البحرين، في بيان لخارجيتها، عن “دعمها الكامل للسعودية في مساعيها لتنظيم هذه البطولة العالمية”.

وعلى مستوى المنظمات والهيئات، أعلن أمين مجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، في بيان، دعم ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم، متمنيًا للسعودية “قيادة وشعبًا كل التوفيق والنجاح في استضافة البطولة”.

كما أعلنت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي “دعمها الكامل للسعودية في اعتزام الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034”.

وأكدت في بيان، أن “المملكة لديها جميع الإمكانات البشرية واللوجستية والبنية التحتية، لتقديم نسخة مميزة وغير مسبوقة من كأس العالم”.

أما على مستوى الاتحادات الكروية فقد أعلن الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بيان، “دعمه الكامل لنية السعودية في تقديم ملف ترشيح من أجل استضافة كأس العالم في نسخة عام 2034”.

وأضاف آل خليفة، “أن أسرة كرة القدم الآسيوية ستقف متوحدة في دعم المبادرة بالغة الأهمية للمملكة، ونحن ملتزمون بالعمل عن قرب مع أسرة كرة القدم العالمية من أجل نجاحها”.

AFC President welcomes #FIFAWorldCup hosting decision and supports 🇸🇦 Saudi Arabia's intent to bid for 2034 edition!https://t.co/gsWifSa9PV

— AFC (@theafcdotcom) October 4, 2023