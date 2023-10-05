دول واتحادات عربية تدعم ترشح السعودية لاستضافة “مونديال” 2034

أكدت دول ومنظمات واتحادات عربية، دعمها لترشح السعودية لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034.

جاء ذلك في بيانات رسمية صادرة عن قطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين والأردن وموريتانيا وفلسطين، فضلًا عن مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي.

كما صدرت بيانات تأييد ودعم مماثلة من اتحادات كرة القدم في كل من الإمارات والعراق وفلسطين، بجانب الاتحاد الآسيوي.

والأربعاء، أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رغبة بلاده في الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أعلن أمس الأربعاء، أن كأس العالم 2034 ستقام في آسيا أو منطقة الأوقيانوس، ودعا أعضاء الاتحاد من المنطقتين للتقدم بملفات استضافة.

ترحيب

وأكدت قطر، في بيان للخارجية، دعمها لترشح المملكة معربة عن “أملها في أن تتوج المساعي السعودية بالفوز بحق استضافة الحدث الكروي العالمي الكبير”.

وأشارت دولة قطر التي استضافت بطولة كأس العالم الأخيرة عام 2022، إلى القدرات العالية التي تتمتع بها المملكة في مختلف المجالات وأهليتها التامة لتنظيم ذلك الحدث”.

بيان| قطر ترحب باعتزام السعودية الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/ASgsueuoFw — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) October 4, 2023

وأعلنت الكويت اليوم في بيان لوزارة خارجيتها، “تأييدها التام لمساعي السعودية وجهودها لاحتضان هذه البطولة التي تعكس ما توصلت إليه المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي من نهضة شاملة”.

وأعربت موريتانيا، في بيان لوزارة الشؤون الخارجية، دعمها لترشح المملكة لاستضافة “مونديال” 2034، مؤكدة أن “ظفر السعودية المؤمل بتنظيم هذا الحدث العالمي الكبير، سيضاف إلى نجاحات المملكة الكبيرة”.

كما أكد الأردن في بيان لوزارة خارجيته، “دعمه للسعودية في جهدها للحصول على هذه الفرصة، وثقته المطلقة بأن السعودية قادرة على استضافة هذا الحدث الكروي العالمي الكبير بكفاءة”.

رحّبت #المملكة_الأردنية_الهاشمية بإعلان #المملكة_العربية_السعودية الشقيقة نيتها الترشح لاستضافة بطولة #كأس_العالم لكرة القدم للعام ٢٠٣٤. pic.twitter.com/SRBEx8vQQX — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) October 5, 2023

وأكد الرئيس محمود عباس، دعم دولة فلسطين “لاستضافة السعودية بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034″، وذلك في برقية بعث بها إلى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية.

كما أعربت سلطنة عمان عن دعمها السعودية في الترشح لاستضافة ‫بطولة كأس العالم 2034، وتأييدها التام في مسعاها لاستضافة هذه البطولة، وفق بيان للخارجية.

وأعربت البحرين، في بيان لخارجيتها، عن “دعمها الكامل للسعودية في مساعيها لتنظيم هذه البطولة العالمية”.

احتفاء كبير من المنظمات العربية

وعلى مستوى المنظمات والهيئات، أعلن أمين مجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، في بيان، دعم ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم، متمنيًا للسعودية “قيادة وشعبًا كل التوفيق والنجاح في استضافة البطولة”.

معالي الأمين العام: تقدم المملكة العربية #السعودية بالترشح لاستضافة بطولة #كأس_العالم لكرة القدم لعام 2034، يأتي ضمن الطموح والرؤية السعودية لخادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي ولي العهد -حفظهما الله- في استضافة الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية.… pic.twitter.com/WEcbhgdKxD — مجلس التعاون (@GCCSG) October 5, 2023

كما أعلنت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي “دعمها الكامل للسعودية في اعتزام الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034”.

وأكدت في بيان، أن “المملكة لديها جميع الإمكانات البشرية واللوجستية والبنية التحتية، لتقديم نسخة مميزة وغير مسبوقة من كأس العالم”.

أكدت الأمانة العامة ل #منظمة_التعاون_الإسلامي دعمها الكامل لنية المملكة العربية #السعودية الترشح لاستضافة #كأس_العالم 2034 والذي أعلن عنه الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم 4 أكتوبر 2024. #كأس_العالم_2034 #السعودية2034 pic.twitter.com/c0ybsOCAr7 — منظمة التعاون الإسلامي (@oicarabic) October 4, 2023

دعم من الاتحادات

أما على مستوى الاتحادات الكروية فقد أعلن الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بيان، “دعمه الكامل لنية السعودية في تقديم ملف ترشيح من أجل استضافة كأس العالم في نسخة عام 2034”.

وأضاف آل خليفة، “أن أسرة كرة القدم الآسيوية ستقف متوحدة في دعم المبادرة بالغة الأهمية للمملكة، ونحن ملتزمون بالعمل عن قرب مع أسرة كرة القدم العالمية من أجل نجاحها”.

AFC President welcomes #FIFAWorldCup hosting decision and supports 🇸🇦 Saudi Arabia's intent to bid for 2034 edition!https://t.co/gsWifSa9PV — AFC (@theafcdotcom) October 4, 2023

كما أعرب الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم في بيان، دعم الاتحاد لإعلان المملكة، معربًا عن “ثقته بأن الملف السعودي سيكون قادرًا على تلبية كافة متطلبات الاستضافة”.

وأعلن اتحاد كرة القدم في الإمارات في بيان، عن دعمه الكامل لنظيره السعودي في ملف الترشح لاستضافة كأس العالم، مؤكدًا أن السعودية تمتك مقومات النجاح كلها لتنظيم “المونديال”.

كما أعلن رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال دعمه الكامل لملف المملكة باستضافة “مونديال” كأس العالم 2034، مؤكدًا أن تقديم الاتحاد السعودي لكرة القدم طلب استضافة كأس العالم هو نجاح وخطوة كبيرة تحسب لكل العرب.

كما أكد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في بيان، دعمه الكامل للملف السعودي.

وتسعى المملكة العربية السعودية لأن تكون ثالث دولة عربية تستضيف “المونديال“ بعد نسختي 2022 في قطر، والمغرب في ملفها المشترك مع إسبانيا والبرتغال لنسخة 2030.