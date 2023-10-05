سيول وأمطار غزيرة تغرق شوارع وقرى في مطروح غربي مصر (فيديو)

هطلت أمطار غزيرة فجر اليوم الخميس، على محافظة مرسى مطروح غربي مصر؛ مما أسفر عن سيول أغرقت منازل ببعض القرى في المحافظة المتاخمة لليبيا.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر إنه من المتوقع استمرار الأمطار الغزيرة في ظل تراكم السحب الرعدية الممطرة على المنطقة.

ونشر أهالي المدينة ونشطاء على الإنترنت مقاطع مصورة لمياه عارمة أغرقت شوارع ومنازل في المدينة فضلا عن بعض المناطق المفتوحة مثل المقابر. وأظهرت لقطات صباحية غمر المياه لشوارع ومبان وسيارات متوقفة.

وقال نشطاء إن المياه أغرقت مناطق وادي الرمل والقصر والكيلو 4 وحي الزيتون وكليوباترا في المحافظة. وذكرت هيئة الأرصاد الجوية في مصر أن أمطارا هطلت أيضا على محافظة الإسكندرية المجاورة بشمال البلاد.

والشهر الماضي، أغرقت سيول عارمة شرقي ليبيا، وأسفر ذلك عن مصرع آلاف الأشخاص وفقدان آلاف آخرين، خاصة في مدينة درنة.