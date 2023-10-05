شاهد: استهداف جرافة إسرائيلية خلال اقتحام قوات الاحتلال شرقي نابلس

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن عشرات الشبان أصيبوا بالاختناق، مساء الأربعاء، جراء اعتداء قوات الاحتلال شرقي نابلس.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية فلسطينية أن وحدات مدججة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة ترافقها جرافة عسكرية لتأمين محاولة مستوطنين اقتحام قبر يوسف إلا أن شباب فلسطينيين تصدوا لهم.

من اقتحام حافلات المستوطنين للمنطقة الشرقية بنابلس. pic.twitter.com/lCeHWCwofe — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 4, 2023

من جهتها، قالت كتائب “شهداء الأقصى” أن أحياء المدينة شهدت اندلاع مواجهات بين الشباب الفلسطينيين ووحدات من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت في بيان لها إن “مجاهدينا تمكنوا من استهداف جرافة عسكرية بعبوة ناسفة محلية الصنع”. حيث اندلعت النيران في الجرافة وسط صياح وحماسة الشباب الفلسطينيين.

من جانبه، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة أحد الشباب بقنبلة غاز على مستوى الرأس نقل على إثرها لمستشفى رفيديا بنابلس.

وبحسب إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية، فقد استشهد 84 فلسطينيا في الضفة الغربية وشرق القدس المحتلة منذ بداية العام الجاري.

وذكرت الوزارة أن بداية العام الجاري هي “الأكثر دموية” في الضفة الغربية منذ عام 2000 على الأقل.