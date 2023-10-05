“شرّفتنا ورفعت راسنا”.. تونسيون يعبّرون عن اعتزازهم بمنجي الباوندي بعد فوزه بجائزة “نوبل” (فيديو)

منيا الشواشي- الجزيرة مباشر

عقب فوز الباحث الأمريكي والتونسي الأصل منجي الباوندي بجائزة “نوبل” للكيمياء لعام 2023، التقت الجزيرة مباشر، محمد رشيد ابن عم الباوندي، الذي أوضح أن منجي “يزور تونس من حين لآخر، ولكن على فترات متباعدة نظرًا لانشغالاته المتعددة”.

وأضاف أن الأسرة كانت تتطلع لسماع هذا الخبر منذ نحو عامين حين جرى ترشيحه لنيل الجائزة، موضحًا أن لوالد المنجي تأثيرًا كبيرًا في العائلة كلها.

وفي شارع الحبيب بورقيبة وبفرحة غامرة عبّر التونسيون عن اعتزازهم بفوز ابن بلدهم بالجائزة العالمية.

وقال عماد “هذا فخر لتونس، وسيشجع الشباب التونسي على أن يحذو حذوه، ويسعوا لربح هذه الجائزة”.

أما فاطمة فقالت “نحنا اتشرفنا كتوانسة، ونقول له برافو ونتمنى كل الناس ينسجوا على منواله”.

وفاز منجي الباوندي في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 بجائزة “نوبل” للكيمياء، بعد مسيرة علمية زاخرة بالاكتشافات العلمية في المجال الكيميائي وكيمياء النانو، التي تعدّ من العلوم الحديثة المهتمة بخصائص الذرات والجزيئات في المواد.

وولد منجي الباوندي في 15 مارس/آذار عام 1961 في العاصمة الفرنسية باريس، لكن جذوره تعود إلى تونس، مسقط رأس والده محمد صالح الباوندي، الذي كان عالم رياضيات، ودرّس في جامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أنه قد تم منح 114 جائزة “نوبل” في الكيمياء منذ العام 1901، وتم تقاسم 25 منها بين فائزيْن اثنين، كما حصلت 8 نساء على الجائزة حتى الآن، وحصل عليها شخصان مرتين، وهما: فريدريك سانجر، وباري شاربلس.

وكان أصغر حاصل على جائزة “نوبل” في الكيمياء على الإطلاق هو فريديريك جوليو، وحصل عليها عام 1935 عن عمر 35 عامًا، في حين كان أكبر الحاصلين على الجائزة يبلغ 97 عامًا، وهو جون بي جوديناف، وهو أقدم حائز على جائزة “نوبل” على الإطلاق.