عبد الناصر سلامة: المشهد الانتخابي الحالي في مصر “عبثي” وعلى المعارضة الانسحاب منه (فيديو)

استبعد الكاتب الصحفي المصري عبد الناصر سلامة أن يكمل المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي، التوكيلات الشعبية اللازمة لترشحه للانتخابات الرئاسية، البالغ عددها 25 ألف توكيل من 15 محافظة.

وأضاف سلامة في تصريحات، الأربعاء، لبرنامج “المسائية” عبر الجزيرة مباشر “الانتخابات القادمة ستمضي كما مضت من قبل في عامي 2014 و2018، ولا أرى أن ثمة أي مؤشر على أن انتخابات نزيهة ستجرى في البلاد”.

ووصف سلامة المشهد الانتخابي الحالي بأنه “عبثي”، وأن الطنطاوي لن يستطيع أن ينافس الرئيس الحالي في الانتخابات ولو بنسبة 1%، مشيرًا إلى أنه على المعارضة المصرية أن تنسحب من المشهد برمته، ولا تنخرط في معادلة محسومة النتائج قبل أن تبدأ، على حد وصفه.

وخلافًا للمرتين السابقتين أعلنت شخصيات عدة هذا العام عزمها الترشح للانتخابات، من بينها 4 رؤساء أحزاب، ويقول مقربون من 3 منهم إنهم نجحوا بالفعل في الحصول على تزكية من 20 نائبًا في البرلمان، وهو الحد الأدنى الذي يحدده القانون للترشح.

لكن مرشحًا واحدًا اختار طريقًا مختلفًا، وهو النائب السابق أحمد الطنطاوي (44 عامًا) الذي قرر أن يجمع توكيلات شعبية لدعم ترشحه.

ومنذ أسبوع، يجوب الطنطاوي البلاد لتشجيع أنصاره الذين يتوجهون إلى مكاتب الشهر العقاري لتحرير التوكيلات الرسمية المطلوبة، وتعلن حملته كل يوم أن أنصاره يُمنعون عمدًا من الحصول على التوكيلات بحجج مختلفة.