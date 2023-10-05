غوغل تطلق هاتفاً جديداً معزّزاً بالذكاء الاصطناعي.. تعرف على مواصفاته ومميزاته (فيديو)

كشفت غوغل، مساء الأربعاء، عن مجموعتها الجديدة من هواتف “بيكسل” الذكية، وتضمّ المجموعة هاتفًا مهنيًّا معززًا بتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي، في أحدث ابتكار من عملاق التكنولوجيا الأمريكي.

ويحوي هاتف “بيكسل 8 برو” شريحة قوية ويتميز بتنفيذ بعض وظائف الذكاء الاصطناعي على الجهاز نفسه، بدلا من معالجة البيانات عبر خوادم من بعد.

وقال نائب رئيس المجموعة المسؤول عن الأجهزة والخدمات ريك أوسترلو إنّ الهاتف يمثل “إنجازًا كبيرًا.. وسيكون بيكسل 8 برو أوّل هاتف ذكي مزوّد بنظام الذكاء الاصطناعي الخاص به للصور”.

وستعمل هذه التكنولوجيا على تحسين الأدوات الموجودة أصلًا في الهاتف كتعديل الصور، لكنّ الهدف منها هو أن تؤدي وظائف أخرى.

وتتسابق شركات التكنولوجيا الكبرى وأبرزها “غوغل” و”مايكروسوفت”، إلى أن تكون في طليعة ناشري أدوات الذكاء الاصطناعي.

وستختبر هواتف “بيكسل” ميزات من “بارد”، وهو روبوت المحادثة الآلي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي الخاص بـ”غوغل”، والمنافس لـ”تشات جي بي تي” من شركة “أوبن أيه آي”.

وعلى المدى البعيد، يُتوقّع أن يوفّر هذا المساعد الآلي المساعدة لمستخدم الهاتف في الوقت الفعلي، كأن يختار له أفضل طريق للتنزه أو تلخيص رسائل إلكترونية أو تنظيم حفلة عيد ميلاد.

وقالت نائبة رئيس “غوغل” مونيكا غوبتا إنّ هذا الإنجاز “خطوة تقرّبنا من هدفنا المتمثل في ابتكار أكثر مساعد شخصي آلي مفيد في العالم”.

وتابعت قائلة “إنه يجمع بين المساعدة الشخصية والقدرة على التفكير وإنشاء المحتوى.. يمكنه أن يسمع ويتحدث ويرى، ويستطيع أيضا أداء مهام تساعد المستخدم مباشرة في جهازه”.

وكانت شركة “أوبن أيه آي” قد أعلنت أخيرًا أنّها أدخلت تحديثًا على برنامجها للذكاء الاصطناعي “تشات جي بي تي” سيجعله قادرًا على التفاعل بالصوت والصورة مع المستخدمين.

وقريبًا، سيتمكّن البرنامج من الردّ على أي طلب مرتبط بصورة إضافة إلى الدردشة شفهيًّا مع مستخدميه.

إلى ذلك، كشفت شبكة “ميتا” خلال الأسبوع الفائت عن روبوتات دردشة تعمل بالذكاء الاصطناعي قابلة للتكييف مع متطلبات المستخدمين، وأجهزة جديدة تعمل بالواقعين المعزز والافتراضي.

وقدم رئيس الشبكة التي تتخذ في كاليفورنيا مقرًّا لها مارك زاكربرغ، برنامج الدردشة العام “ميتا إيه آي” (“Meta AI”) إضافة إلى شخصيتي “بيكا” و”ماكس”، وهما من بين 28 شخصية افتراضية مصممة للتفاعل مع المستخدمين.

وأعلنت أمازون من جانبها، تحديث مساعدها الصوتي “أليكسا” ليكون قادرًا على العمل بأسلوب إنساني أكثر وبذكاء أكبر.

وعلى غرار ما أكدته شركات أخرى، أشارت “غوغل” إلى أنّ عددًا كبيرًا من خصائص الذكاء الاصطناعي الجديدة هي في مرحلة أولية وسيتم تحسينها تدريجيًّا.

وتعتزم المجموعة الأمريكية ومقرها كاليفورنيا، تزويد هاتف “بيكسل 8 برو” بمستشعر لقياس درجة حرارة الجسم.