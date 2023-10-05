نيوكاسل يقسو على باريس سان جيرمان برباعية في دوري أبطال أوروبا

قدّم “نيوكاسل يونايتد” أمس الأربعاء، عرضًا مذهلًا ليفوز (4 -1) على ضيفه باريس سان جيرمان بطل فرنسا، ويحقق الانتصار في مباراته الأولى على ملعبه بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم منذ 20 عامًا.

ووسط أجواء حماسية في نيوكاسل، لم يتمكن باريس من إيقاف ميجيل ألميرون من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة (17)، وقبل أن يضيف دان بيرن الهدف الثاني بضربة رأس قبل الاستراحة بست دقائق.

الحكم يمنح نيوكاسل هدفاً بعد الرجوع للـ"VAR". هل كان قرار الحكم صائباً؟#دوري_أبطال_أوروبا #باريس_نيوكاسل pic.twitter.com/LtlhnjPfGA — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 4, 2023

وأظهرت الجماهير دعمها الهائل لأصحاب الأرض، وسجّل شون لونجستاف الهدف الثالث بتسديدة قوية هزت شباك جيانلويغي دوناروما، بعد بداية الشوط الثاني بخمس دقائق، لتصبح الأجواء أكثر صخبًا في الملعب.

وقلّص لوكا فرنانديز الفارق للفريق الفرنسي بضربة رأس، لكن المدافع فابيان شار سجّل الهدف الرابع لأصحاب الأرض بتسديدة مذهلة من خارج منطقة الجزاء.

وارتفع رصيد نيوكاسل، العائد للمشاركة في دوري الأبطال بعد غياب طويل، إلى 4 نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه سان جيرمان، الذي ما زال يحلم بالتتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه.