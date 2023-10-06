إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص الاحتلال خلال اعتداءات على جنازة شهيد في حوارة (فيديو)

اندلعت مواجهات عنيفة بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الجمعة، خلال تشييع جثمان الشهيد لبيب الضميدي الذي استشهد، الخميس، برصاص مستوطن إسرائيلي في بلدة حوارة جنوبي نابلس.

وسجّل الهلال الأحمر الفلسطيني 51 إصابة، بينها إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وإصابة في الرأس وإصابة بالرصاص الحي بالقدم، إضافة إلى إصابات بالاختناق خلال المواجهات.

وأطلق جنود الاحتلال الإسرائيليون الرصاص وقنابل الغاز على مشيعي جنازة الشهيد، وملأ عناصر جيش الاحتلال شوارع البلدة بسيارات عسكرية، واندلعت هناك حرائق وتصاعدت أعمدة الدخان الكثيف.

وأقام فلسطينيون صلاة الجمعة في شوارع بلدة حوارة في مواجهة اعتداءات عناصر الجيش الإسرائيلية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتدت على موكب تشييع الشهيد لبيب ضميدي (19 عاما) في بلدة حوارة جنوب نابلس.

وهاجم جنود الاحتلال الموكب، أثناء توجهه إلى المقبرة، بعد أداء الصلاة عليه وسط البلدة، وأطلقوا الرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، وقد تصدى لهم آلاف المشيعين، الذين حملوا الشهيد على الأكتاف في مشهد مهيب، مرددين التكبيرات والهتافات الغاضبة.

وشيع آلاف المواطنين جثمان الشهيد ضميدي، وانطلق الموكب من مستشفى رفيديا في مدينة نابلس إلى مسقط رأس الشهيد في حوارة، وأدى المشيعون الصلاة على جثمانه، قبل أن يوارى الثرى.

وكان الشاب لبيب قد ارتقى برصاصة في القلب أطلقها مستعمر الليلة الماضية، في حوارة، خلال تصدي المواطنين لهجوم شنّه عشرات المستعمرين على منازلهم وممتلكاتهم، بحماية جنود الاحتلال.