بسبب ظاهرة “النينيو”.. أسعار الأرز في أعلى مستوياتها عالميا منذ 13 عاما

بلغت أسعار الأرز في العالم أعلى مستوى لها منذ 13 عامًا في سبتمبر/أيلول، على خلفية المخاوف من تأثير ظاهرة “النينيو” المناخية على المحاصيل في تايلاند والهند، حسبما أفادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو).

وارتفع مؤشر أسعار السكّر الذي تحتسبه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بنسبة 9.8% خلال شهر واحد.

وقالت المنظمة في تقريرها الشهري إن هذه الزيادة “تعود بشكل أساسي إلى المخاوف المتزايدة بشأن تقلّص العرض العالمي خلال الحملة المقبلة (2023-2024)”.

وتشير التوقعات الأوّلية إلى تراجع الإنتاج في تايلاند والهند، وكليهما من البلدان المنتجة الرئيسة، ويرتبط ذلك بظاهرة “النينيو”، وفق المنظمة.

و”النينيو” ظاهرة مناخية تحدث خلال فترات تتراوح بين 4 و12 عامًا في المحيط الهادي، وتؤدي إلى دفء مياهه، وتحدث الظاهرة عندما ترتفع درجات حرارة سطح البحر في المنطقة الاستوائية الشرقية من المحيط الهادي بما لا يقل عن 0.5 درجة مئوية فوق المتوسط الطويل الأجل، وهي حالة تؤدي إلى تحولات في أنماط الطقس حول العالم، ولا سيما في بعض الأماكن.

وتشير المنظمة أيضًا إلى الارتفاع الأخير في أسعار النفط، إذ إن ارتفاع سعر النفط يدفع المنتجين إلى تحويل جزء من محصولهم إلى “الإيثانول”، ما يقلّل كمية السكّر في السوق ويرفع الأسعار.

غير أن “المحاصيل الوافرة الجاري حصادها حاليًا في البرازيل، وسط ظروف جوية مواتية، أدّت إلى الحدّ من الزيادة في الأسعار العالمية للسكّر من شهر إلى آخر”، وفق المنظمة الأممية.

وأفادت المنظمة بأنّ المقياس العام للأسعار الدولية للسلع الغذائية كان مستقرًا بشكل عام خلال شهر سبتمبر/أيلول، “مع انخفاض في أسعار الزيوت النباتية (-3,9%) ومنتجات الألبان (-2,3%) واللحوم (-1%) قابلته زيادة ملحوظة في أسعار السكّر والذرة”.

وأضافت “انخفض مؤشر المنظمة لأسعار جميع أنواع الأرز بنسبة 0.5% وسط انخفاض الطلب على الواردات بوجه عام”.