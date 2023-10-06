رئيس حزب التحالف الشعبي بمصر: طالبنا هيئة الانتخابات بالإشراف القضائي على تحرير التوكيلات (فيديو)

قال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي في مصر، مدحت الزاهد، إن هناك “تضييقًا شديدًا على عملية تحرير التوكيلات من قبل أنصار مرشحي المعارضة”.

وأضاف الزاهد خلال مشاركته في برنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر مساء الخميس، أنه لأول مرة في التاريخ المصري أصبح “إيداع التوكيلات حدثًا”، وأصبح المواطنون المصريون يهنئون بعضهم البعض على أداء هذه المهمة “البسيطة”.

وتابع أنه تم تسجيل مواقف مصورة من “البلطجة” قام بها أنصار النظام الحاكم ضد أنصار حملة المرشح أحمد الطنطاوي.

وكانت أحزاب مصرية معارضة قد أفادت بأن من يرغبون في تحرير توكيلات لدعم مرشحين محتملين في الانتخابات الرئاسية يتعرضون لتضييق مستمر، بالإضافة إلى أن مدة 10 أيام لجمع التوكيلات غير كافية.

وقال أعضاء في الحركة المدنية الديمقراطية، إن من يحاولون تحرير توكيلات لدعم المرشحين بخلاف رئيس الدولة لا يستطيعون القيام بذلك في مكاتب الشهر العقاري.

وقال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إن هذا الوضع هو الذي دفعنا للمطالبة بإلزام مؤسسات الدولة بأن تقف على مسافة واحدة من المرشحين جميعهم ومن أنصارهم أيضًا.

وأضاف “طالبنا الهيئة الوطنية للانتخابات بضمان الإشراف القانوني على مقرات الشهر العقاري، وضمان الوصول الآمن للناس قصد تحرير توكيلاتهم”.

وأوضح الزاهد أن من مصلحة مصر والقيادة المصرية الحاكمة أن يتم تحقيق انتخابات نزيهة مع ضمان فرص متساوية للجميع.

وقال آن الأون لأنصار النظام أن يفسحوا المجال أمام أنصار أحزاب المعارضة لتحرير توكيلاتهم. مضيفًا أن عامة الشعب في مدن كفر الشيخ والإسكندرية والدقهلية تعرضوا للكثير من التضييق.

يذكر أن المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية أحمد الطنطاوي كرر مناشدته المصريين في الخارج للتوجه إلى السفارات والقنصليات المصرية لتحرير توكيلات له للترشح لانتخابات الرئاسة كونهم أوفر حظًا في حرية الحركة، على حد وصفه.