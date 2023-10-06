سوريا.. مقتل طفل وإلغاء صلاة الجمعة في إدلب وريف حلب الغربي جراء القصف المستمر (فيديو)

قُتل طفل عمره عامان، جراء غارات جوية روسية استهدفت قرية في ريف إدلب الغربي صباح اليوم الجمعةن أدت أيضا إلى إصابة طفلين آخرين يتلقيان العلاج حاليا في المستشفى.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بإلغاء صلاة الجمعة في إدلب وريفها وريف حلب الغربي خوفًا من استهداف المساجد والمصلّين بالقصف المستمر من قبل قوات النظام السوري.





وأفاد الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) بمقتل الطفل (عامر مصطفى العبدو) البالغ عمره عامين، متأثرًا بإصابته جراء الغارات الجوية الروسية التي استهدفت قرية (جفتلك حج حمود) في ريف إدلب الغربي صباح اليوم الجمعة.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن 10 أشخاص جرحوا بينهم نساء وأطفال جراء قصف صاروخي من النظام السوري استهدف مدينة إدلب شمالي سوريا.





وأشار إلى أن قوات النظام، قصفت براجمات الصواريخ وسط مدينة إدلب شمالي سوريا، وقرى جبل الزاوية جنوبي إدلب.

وقال إن القصف الصاروخي من قبل النظام، استهدف اليوم الجمعة أيضا، مدينة سرمين وبلدة قميناس شرق مدينة إدلب.

وذكرت فرق الدفاع المدني أن 14 مدنيا قتلوا وأصيب 73 آخرون جراء هجمات النظام على ريفي محافظتي إدلب وحلب في الساعات الـ 24 الأخيرة.

وقالت إن الهجمات الصاروخية من قبل قوات النظام على مدينة إدلب وريفها، استمرت لليوم الرابع من التصعيد، وأوقعت عددا من الضحايا وأضرارا في الممتلكات.

وأعلنت إصابة 13 مدنيا بينهم 5 نساء و6 أطفال في حصيلة أولية بقصف قوات النظام لمدينة إدلب، اليوم الجمعة، حيث استهدف القصف منازل المدنيين في منطقة إدلب الجديدة وخياما لعائلات من المتضررين من الزلزال قرب مخيم للمهجرين ومدرسة.