شاهد: سلطات الاحتلال تجبر أسيرا محررا على هدم منزله بنفسه

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأسير المقدسي المحرر لؤي فهمي ناصر الدين على هدم منزله ذاتيا في منطقة رأس العامود بالقدس المحتلة بعد أيام قليلة من تجديد قرار منعه من السفر.

وقال ناصر الدين إن لجنة من سلطات الاحتلال ببلدية القدس قامت بزيارته اليوم بعد صلاة الجمعة، وطلبت منه هدم البيت ذاتيا أو دفع غرامات مالية ضخمة لبلدية القدس الشرقية التي ستشرف على عملية الهدم الفوري.

وأضاف ناصر الدين الذي قضى أكثر من خمس سنوات في سجون الاحتلال أنه اضطر بمعية أهله وأصدقائه لهدم البيت على عجل بعد إخراج العفش. مؤكدا أنه مستعد لمواصلة معركته ضد الاحتلال بعد خروجه من الأسر ومنعه من السفر خارج القدس وهدم بيت أسرته.

وتابع إن “قدر الفلسطينيين أن يقاوموا الاحتلال بكل الطرق”. مؤكدا أن “التمسك بالقدس والرباط في المسجد الأقصى عمل له أجره”.

وتشكل سياسة هدم المنازل الفلسطينية منهجية إسرائيلية قديمة منذ نشأة دولة الاحتلال عام 1948، فقد دمرت السلطات الإسرائيلية منذ النكبة أكثر من 500 قرية وبلدة فلسطينية. فيما قدّر عدد المنازل التي تم هدمها منذ ذلك الحين بنحو 170 ألف منزل.

ومنذ 2021 ارتفع معدل هدم بيوت الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية بصورة واضحة بدعوى عدم وجود تراخيص للبناء.