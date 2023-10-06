علماء: نزلات البرد يمكن أن تطول وتسبب السعال وآلام البطن والإسهال لأسابيع

خلص علماء في إحدى جامعات لندن إلى أن أعراض نزلات البرد يمكنها أن تطول، لتترك المرضى يعانون من السعال وآلام البطن والإسهال لأسابيع بعد الإصابة.

وبحسب دراسة، خلص باحثون بجامعة (كوين ماري) في لندن -تهدف إلى مزيد من الفهم لآثار جائحة فيروس “كورونا”- إلى وجود مجموعة فرعية من المرضى الذين لم يصابوا بها، لكنهم أصيبوا بفيروس تنفسي آخر.

New @QMUL research, funded by @Barts_Charity, finds ‘long colds’ may exist. Some of the most common symptoms: Coughing, stomach pain, and diarrhea more than 4 weeks after the initial infection. Find out more: https://t.co/aCeACxuAwv — Barts and The London, Queen Mary (@QMULBartsTheLon) October 6, 2023

وأفاد المشاركون في الدراسة بأنهم عانوا من أعراض تستمر 4 أسابيع، على الأقل، ما يذكر بحالة “كوفيد” الطويلة التي أزعجت نحو 10% على الأقل من المصابين بفيروس “كورونا”، بحسب ما ذكرت وكالة “بلومبرغ” اليوم الجمعة.

وأتاح الانتشار السريع لفيروس “كورونا” الذي أصاب نحو 770 مليون شخص على مستوى العالم، فرصة نادرة لفهم التبعات البيولوجية العديدة لفيروس جديد، وسلّط الانتباه على متلازمات الإصابة الأخرى بعد حالات العدوى الحادة.