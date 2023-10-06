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علماء: نزلات البرد يمكن أن تطول وتسبب السعال وآلام البطن والإسهال لأسابيع

أعراض نزلات البرد يمكن أن تطول مثل أعراض "كورونا" (رويترز)
6/10/2023-|آخر تحديث: 6/10/202306:35 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

خلص علماء في إحدى جامعات لندن إلى أن أعراض نزلات البرد يمكنها أن تطول، لتترك المرضى يعانون من السعال وآلام البطن والإسهال لأسابيع بعد الإصابة.

وبحسب دراسة، خلص باحثون بجامعة (كوين ماري) في لندن -تهدف إلى مزيد من الفهم لآثار جائحة فيروس “كورونا”- إلى وجود مجموعة فرعية من المرضى الذين لم يصابوا بها، لكنهم أصيبوا بفيروس تنفسي آخر.

وأفاد المشاركون في الدراسة بأنهم عانوا من أعراض تستمر 4 أسابيع، على الأقل، ما يذكر بحالة “كوفيد” الطويلة التي أزعجت نحو 10% على الأقل من المصابين بفيروس “كورونا”، بحسب ما ذكرت وكالة “بلومبرغ” اليوم الجمعة.

وأتاح الانتشار السريع لفيروس “كورونا” الذي أصاب نحو 770 مليون شخص على مستوى العالم، فرصة نادرة لفهم التبعات البيولوجية العديدة لفيروس جديد، وسلّط الانتباه على متلازمات الإصابة الأخرى بعد حالات العدوى الحادة.

 

المصدر : وكالات