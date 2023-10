علماء: نزلات البرد يمكن أن تطول وتسبب السعال وآلام البطن والإسهال لأسابيع

خلص علماء في إحدى جامعات لندن إلى أن أعراض نزلات البرد يمكنها أن تطول، لتترك المرضى يعانون من السعال وآلام البطن والإسهال لأسابيع بعد الإصابة.

وبحسب دراسة، خلص باحثون بجامعة (كوين ماري) في لندن -تهدف إلى مزيد من الفهم لآثار جائحة فيروس “كورونا”- إلى وجود مجموعة فرعية من المرضى الذين لم يصابوا بها، لكنهم أصيبوا بفيروس تنفسي آخر.

