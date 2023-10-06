مع الحكيم.. تكنولوجيا حديثة لترميم الأسنان وتقويمها بتكاليف أقل (فيديو)

مع التقدم التكنولوجي في طب الأسنان أصبحت الطابعة الثلاثية الأبعاد من الخيارات المستخدمة بشكل متزايد لترميم وتجميل الأسنان، وتقدم هذه الطابعة العديد من الفوائد للأطباء والمرضى، على حد سواء.

وبالرغم من وصفها بأنها ثورة علمية فإن دراسة حديثة أجرتها الجمعية الأمريكية لطب الأسنان كشفت أن 17% فقط من أطباء الأسنان يستخدمون الطابعة الثلاثية الأبعاد، ولكن الأمر آخذ في الانتشار.

وتعمل الطابعة الثلاثية الأبعاد على تحسين كفاءة الخدمات التي يقدمها أطباء الأسنان خاصة عمليات الترميم كما أن استخدام الطابعات الثلاثية الأبعاد، يساعد على خفض التكاليف وتقليل الوقت الذي يقضيه المريض على كرسي طبيب الأسنان.

من جهته، اعتبر الدكتور زاهر الجندي، المختص في التقويم والخبير في تجميل الأسنان، أن الطابعة الثلاثية الأبعاد هي ثورة في طب الأسنان، وقال إن طب الأسنان بحاجة إلى هذا التطور.

وأوضح الطبيب لبرنامج (مع الحكيم) على الجزيرة مباشر، أن هذه التقنية تساعد المريض على الصعيد النفسي، وتجيب على جميع أسئلته قبل البدء في تقويم الأسنان، إذ تتمكن الطابعة الثلاثية الأبعاد من استنساخ فك المريض وتُمكن الطبيب من شرح التفاصيل، وهو ما يمنح ثقة للمريض.

وفسّر الدكتور الجندي كيف تعمل هذه التقنية، فقال إنه يجري تحريك الأسنان افتراضيا وبعد الوصول إلى الشكل المرغوب فيه تُستخرَج مُصففة بلاستيكية توضع فوق الأسنان لتأخذ شكلها بدقة.

وقال دكتور التقويم إن دور الطبيب هنا يبقى فهم المريض واحتياجاته ودعمه نفسيا، وأوضح للمرضى أن المسؤول عن العلاج ونتيجته هو الطبيب وأن دور الآلة هو المساعدة فقط.