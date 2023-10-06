مقاتلة أمريكية تسقط مسيّرة تركية في سوريا.. و”البنتاغون” يعلّق (فيديو)

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الجنرال بات رايدر، إن الولايات المتحدة أسقطت، الخميس، طائرة مسيّرة تركية مسلحة كانت تحلق قرب قواتها في سوريا في منطقة الحسكة، في أول مرة تعلن فيها واشنطن إسقاط طائرة تابعة لتركيا، شريكتها في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأضاف رايدر خلال مؤتمر صحفي “هذا حادث مؤسف، ولكن القيادات الأمريكية على الأرض قيمت بأن هذا يمكن أن يمثل تهديدًا محتملًا، واتخذوا القرار الصائب”.

وتابع “وزير الدفاع الأمريكي اتصل بنظيره التركي، وأكد له أهمية التواصل والتنسيق المشترك، وكما قلت تبقى تركيا حليفًا مهمًا بالنسبة للولايات المتحدة”.

وقال مسؤولان أمريكيان لوكالة “رويترز” إن مقاتلة (إف 16) أسقطت الطائرة التركية المسيّرة بعد أن اتصلت الولايات المتحدة بمسؤولين عسكريين أتراك مرات عدة لتحذيرهم من أنهم يعملون بالقرب من القوات البرية الأمريكية.

LIVE: @PentagonPresSec Air Force Brig. Gen. Pat Ryder holds a news briefing at the Pentagon. https://t.co/x6E1mWSS7r — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) October 5, 2023

ويأتي الحادث في وقت حساس بالنسبة للعلاقات الأمريكية التركية، إذ تأمل الولايات المتحدة أن تصادق أنقرة على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة لم تسقط طائرة تركية من قبل، إلا أن التوتر يشوب العلاقات بين البلدين، وحدثت بينهما مواقف انطوت على مخاطر التصعيد، ففي 2019، تعرضت القوات الأمريكية في شمال سوريا لقصف مدفعي من مواقع تركية.

ويثير الدعم الأمريكي للقوات الكردية في شمال سوريا منذ مدة طويلة توترًا في العلاقات مع تركيا، شريكتها في حلف شمال الأطلسي، وتعد أنقرة هذه القوات جناحًا لحزب العمال الكردستاني المحظور، الذي أعلن مسؤوليته عن هجوم يوم الأحد في أنقرة بالقرب من مقار حكومية.

وقالت تركيا، الأربعاء، إن المهاجمين قدما من سوريا، وأودى التفجير بحياة المهاجمَين وأصاب اثنين من أفراد الشرطة، ونفت “قوات سوريا الديمقراطية”، وهي قوة يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة، أن يكون المفجران مرا عبر الأراضي التي تسيطر عليها.