أسر عدد من جنود الاحتلال واختطاف مستوطن من غلاف غزة (فيديو)

تمكنت المقاومة الفلسطينية من أسر عدد من جنود الاحتلال واختطاف أحد مستوطني غلاف غزة.

ونشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، صورا تظهر أسر جنود إسرائيليين بعد تسلل المقاومة إلى مستوطنات غلاف غزة.





كما أظهر مقطع فيديو، لحظة أسر أحد جنود الاحتلال على دراجة نارية في منطقة غلاف غزة، وأظهرت مقاطع أخرى مشاهد لسيطرة المقاومة داخل مستوطنات في غلاف غزة.

وتحدثت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن سقوط قتلى وقالت إن هناك “مخاوف من عمليات اختطاف خلال المعارك مع المسلحين في الجنوب”.

وقالت إسرائيل إن “حماس بدأت عملية مزدوجة تشمل إطلاق صواريخ وتسلل مسلحين” بحسب ما ذكرت الهيئة الرسمية.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي (يوآف غالانت) عن “وضع خاص على الجبهة الداخلية في دائرة نصف قطرها يمتد إلى 80 كيلومترا من الحدود مع قطاع غزة، وإعلان حالة الطوارئ”.

مصادر إعلامية: "جندي إسرائيلي جديد في قبضة كتائب القسام في خانيونس". pic.twitter.com/D4yUuzXywl — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 7, 2023

“طوفان الأقصى”

واليوم السبت، اندلعت اشتباكات مسلحة بين فصائل فلسطينية وقوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، على الحدود الفاصلة بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل.

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بدء عملية “طوفان الأقصى” ضد إسرائيل وإطلاق آلاف الصواريخ باتجاهها.

أسرى من جيش الاحتلال بقبضة كتائب القسام pic.twitter.com/5ffNFFhzOc — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 7, 2023

وقالت حركة حماس إنها أطلقت أكثر من 5 آلاف صاروخ مع بدء “عملية طوفان الأقصى”، وأكدت كتائب عز الدين القسام أن القيادة “قررت وضع حد لكل جرائم الاحتلال، وانتهى الوقت الذي يعربد فيه دون محاسبة”.