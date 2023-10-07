إسرائيل توقف إمدادات الكهرباء المخصصة لقطاع غزة

أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية، اليوم السبت، عن قطع إمدادات الكهرباء المخصصة لقطاع غزة بعد الهجوم المباغت الذي شنته كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، على إسرائيل وخلَّف مئات القتلى والجرحى.

ووقع وزير الطاقة والبنية التحتية في حكومة نتنياهو يسرائيل كاتس على أمر لشركة الكهرباء بوقف تزويد غزة بالكهرباء، مساء السبت.

وقال الوزير كاتس في بيان صحفي مقتضب “لقد وقعت على أمر يقضي بإيقاف شركة الكهرباء تزويد قطاع غزة بالكهرباء. لن يحدث ما حدث”.

وأطلقت كتائب القسام هجومًا غير مسبوق، صباح السبت، ضد إسرائيل تحت اسم “طوفان الأقصى” تضمَّن إطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل، وعمليات تسلل غير مسبوقة داخل الأراضي المحتلة، بينما اندلعت اشتباكات مسلحة بين فصائل فلسطينية وقوات من جيش الاحتلال على الحدود الفاصلة بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل ما يزيد على 200 إسرائيلي وإصابة أكثر من 1000 خلال العملية. وأعلنت كتائب القسام أنها أسرت عددًا كبيرًا من الجنود الإسرائيليين خلال المعركة.