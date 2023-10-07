إلغاء عشرات الرحلات الجوية وتعطيل الدراسة بمناطق في إسرائيل

أُلغيت عشراتُ الرحلات الجوية التي كانت من المقرر أن تتجه إلى إسرائيل اليوم السبت، في وقت تقرر فيه تعطيل الدراسة بعدد من المناطق بعد عملية طوفان الأقصى.

وأعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية إلغاء جميع الرحلات الجوية من وإلى إسرائيل، فيما أعلنت شركات أخرى من بينها (ويز إير) و(سويس إير) عن وقف رحلاتها من وإلى هناك، بحسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.





وقالت مجموعة (لوفتهانزا) الألمانية للطيران في بيان “في ضوء الوضع الأمني الحالي في تل أبيب، ستخفض المجموعة اليوم برنامج رحلاتها من تل أبيب وإليها لأسباب تشغيلية”.

ولم تفصح لوفتهانزا عن مزيد من التفاصيل في هذا الشأن، في حين أعلن الموقع الإلكتروني لمطار فرانكفورت إلغاء رحلتين كان من المقرر أن تسيرهما الشركة الألمانية إلى تل أبيب اليوم السبت.





تعطيل الدراسة

وفي السياق ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن تعطيل الدراسة غدًا الأحد في عدد من مناطق إسرائيل، بسبب ما وصفته “بالتصعيد الأمني في الجبهة الداخلية” وذلك في مناطق “تل أبيب الكبرى وهشارون والسهل الداخلي والسامرة وجنوبي البلاد”.

وبحسب هيئة البث الرسمية، أصدرت الجبهة تعليمات تحظر تجمع أكثر من 10 أشخاص في أماكن مفتوحة و50 شخصا في أماكن مسقوفة بالمناطق المذكورة” ويسمح بالعمل حسب المعتاد في أماكن عمل توجد منطقة آمنة فيها، وفي سائر أنحاء البلاد يسمح بإجراء فعاليات بحضور ألف شخص كحد أقصى”.

عشرات القتلى في إسرائيل

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن 100 إسرائيلي على الأقل قتلوا اليوم السبت، جراء الهجمات التي شنتها حركة حماس. وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية إصابة ما لا يقل عن 779 شخصا نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.