المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: حماس أطلقت عددا كبيرا من الصواريخ والوضع صعب (فيديو )

أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس “أطلقت عددًا كبيرًا من الصواريخ باتجاه الداخل الإسرائيلي”، وأن “الوضع صعب”.

وقال المتحدث إن حماس قامت منذ الساعات الأولى لصباح اليوم السبت بعملية عسكرية واسعة النطاق في محيط غلاف غزة، وإن الصواريخ التي تم إطلاقها باتجاه أهداف إسرائيلية “بلغت نحو 2200 صاروخ”.

وأضاف المسؤول العسكري الإسرائيلي أن أفرادًا من المقاومة الفلسطينية قاموا بإطلاق النار على مستوطنات غزة.

وكشف المسؤول الإسرائيلي أنه تم استدعاء وحدات خاصة من جيش الاحتلال للتعامل مع هذه التطورات الجديدة وغير المسبوقة، مضيفًا أن سلاح الجيش الإسرائيلي قام بطلعات جوية قصف خلالها أهدافًا ومواقع في قطاع غزة.

وقال “الوضع صعب جدًّا، ونطلب من جميع المواطنين الإسرائيليين متابعة الأخبار الصادرة عن قيادة الجيش الإسرائيلي، لأن هناك الكثير من المعلومات الكاذبة والفيديوهات غير الصحيحة يتم يتداولها على نطاق واسع”، على حد قوله.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد أفادت، في وقت سابق اليوم السبت “بمقتل 100 إسرائيلي على الأقل في الهجمات التي شنتها حركة حماس”.

من جهتها، أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه تم نقل أكثر من 400 مصاب إلى مستشفى سوروكا منهم 80 في حالة خطرة للغاية.