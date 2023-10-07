حماس والجهاد الإسلامي تبثان مشاهد لأسر جنود إسرائيليين (فيديو)

أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس وسرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي اليوم السبت، أسر عدد من الجنود الإسرائيليين خلال عملية “طوفان الأقصى” التي انطلقت من غزة.

وأظهر مقطع فيديو نشرته كتائب القسام على صفحتها بمنصة (تلغرام) بعنوان “عدد من جنود الاحتلال في قبضة القسام خلال معركة طوفان الأقصى”، بعض الأسرى، لكنها لم توضح عدد الجنود الذين أسرتهم.





وأظهر مقطع فيديو آخر نشرته القسام، أسر أفراد من كتائب القسام، لعدد من الجنود الإسرائيليين بعد إخراجهم من دبابة عسكرية. كما وثق الفيديو مشاهد لاجتياز فرقة من كتائب القسام السياج الأمني الفاصل بين القطاع وإسرائيل، بمدينة خانيونس جنوب القطاع.

وظهرت في مطلع الفيديو عبارة “مشاهد أسر كتائب القسام عددا من جنود العدو ضمن معركة طوفان الأقصى”، ويبدو من لافتات في خلفية الفيديو باللغة العبرية أن اللقطات أُخذت في الجانب الإسرائيلي.





“نمتلك العديد من الأسرى”

من جانبها أعلنت سرايا القدس أسر عدد من الجنود، وقال المتحدث باسمها (أبو حمزة) في بيان “نمتلك العديد من الجنود الصهاينة الذين هم أسرى بين أيدينا”.

وأضاف المتحدث، أن سرايا القدس -مع الفصائل الفلسطينية الأخرى- نفذوا سلسلة عمليات خلف الخطوط ضمن عملية طوفان الأقصى، لكنه لم يذكر عدد الجنود الأسرى.

ولم يصدر تعقيب من الجانب الإسرائيلي حول الأمر، وتحدثت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية في وقت سابق “عن تقارير تتحدث عن اختطاف عدد من الجنود إلى غزة”.

وذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية أن عشرات المسلحين اقتحموا موقعا للجيش الإسرائيلي في شمال غلاف غزة وأسروا جنودا كانوا فيه.

ونفذت المقاومة الفلسطينية منذ اندلاع الانتفاضة الأولى عام 1987 عمليات أسر لجنود الاحتلال الإسرائيلي، كان لها تأثير كبير على الرأي العام الإسرائيلي.