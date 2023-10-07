شاهد: اللحظات الأولى لاقتحام المقاومة الفلسطينية مستوطنات غلاف غزة

اقتحم مقاتلون فلسطينيون من “كتائب القسام” الذراع العسكرية لحركة المقاومة (حماس) مستوطنات غلاف غزة وتجولوا في شوارعها حاملين أسلحتهم.

والتقطت كاميرات المستوطنين الإسرائيليين من نوافذ منازلهم، مقاطع فيديو للمقاتلين الفلسطينيين، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وعبّر المستوطنون عبر المقاطع عن اندهاشهم ورُعبهم عند مشاهدة مقاتلي المقاومة الفلسطينية.

وأطلق المقاتلون الفلسطينيون الرصاص في الهواء إعلانا لتمكنهم من دخول مستوطنات الغلاف.

ودخل المسلحون إلى المستوطنة الإسرائيلية عبر سيارة “جيب” خاصة، واجتازوا الحاجز الأمني.

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام صباح اليوم، بدء عملية “طوفان الأقصى” ضد إسرائيل وإطلاق آلاف الصواريخ باتجاهها.

وقالت حركة حماس إنها أطلقت أكثر من 5 آلاف صاروخ مع بدء العملية، وأكدت كتائب عز الدين القسام أن القيادة “قررت وضع حد لكل جرائم الاحتلال، وانتهى الوقت الذي يعربد فيه دون محاسبة”.

وأظهرت مقاطع فيديو، اشتباكات وعمليات اقتحام للحدود، من بينها إنزال لعناصر تابعة لفصائل فلسطينية، ومسلحون من الفصائل يطلقون النار اتجاه زوارق لسلاح البحرية الإسرائيلية قبالة شاطئ قطاع غزة.