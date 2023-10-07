شاهد: كتائب القسام تقصف مواقع إسرائيلية بقذائف من طائرات مسيّرة

استهدفت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عددا من المواقع الإسرائيلية، اليوم السبت، بواسطة طائرات مسيّرة ضمن معركة “طوفان الأقصى”.

وأمطرت طائرات القسام المسيّرة (درون) مواقع وسيارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي بقنابل متفجرة في مناطق مختلفة، ووثّقت لحظات الانفجار عبر الفيديو.

واستهدفت مسيّرة لكتائب القسام رشاشا ثقيلا يعمل بشكل آلي “ويطلق القذائف” شرق غزة.





وأطلقت الكتائب قذيفة أخرى من طائرة مسيّرة على مجموعة من جنود الاحتلال الإسرائيلي قرب سيارة مدرعة عسكرية في أحد الشوارع.

وأظهرت كاميرا المسيّرة جنود الاحتلال وهم يفرون هاربين من مكان انفجار القذيفة، قبل العودة إليها لجر جندي مصاب ربما يكون قد قُتل.





واستهدفت طائرات القسام المسيّرة كذلك دبابة إسرائيلية ضمن معركة “طوفان الأقصى”.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي “نحن في أوقات حرجة”، إذ سيطر مقاتلو المقاومة على مستوطنات غلاف غزة، وأعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن “حالة حرب”.

وكان محمد الضيف القائد العام لكتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة “حماس”، قد أعلن صباح اليوم السبت، بدء عملية عسكرية ضد إسرائيل.

وأوضح أن هذه العملية تأتي في” ظل الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني” وتنكّر الاحتلال “للقوانين الدولية وفي ظل الدعم الأمريكي والغربي والصمت الدولي”.