شهداء في غزة جراء عدوان الاحتلال وإسرائيل تعلن حصيلة أولية لخسائرها (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة استشهاد أحد العاملين بالمستشفى الإندونيسي وإصابة عدد من الموظفين والمواطنين، اليوم السبت، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية لبلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن طائرات الاحتلال استهدفت المستشفى بشكل مباشر بصاروخ واحد على الأقل، مما أدى إلى تعطل محطة الأكسجين بداخلها.

واستشهد شابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن جثماني الشهيدين وصلا إلى مستشفى الشفاء، خلال المواجهات العنيفة التي دارت بين المواطنين وقوات الاحتلال في مختلف المناطق الحدودية، وخصوصا شرق وشمال القطاع.

استشهاد الصحفي الفلسطيني محمد الصالحي في منطقة غلاف غزة أثناء تغطيته لعملية #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/eNMZ3YCBqW — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 7, 2023

وأُصيب 5 فلسطينيين بجروح أحدهم في حالة خطيرة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة، ووصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع، عقب مواجهات على الشريط الحدودي شرق البريج.

وأفادت وكالة الأنباء نقلا عن مصادر طبية باستشهاد صحفي برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق البريج وسط قطاع غزة.

واستُشهد الصحفي محمد الصالحي خلال تغطيته الأحداث على الشريط الحدودي، فيما استنكرت نقابة الصحفيين في بيان، جريمة الاحتلال وحملته مسؤولية جرائمه بحق الصحفيين، وجددت دعوتها بتوفير الحماية للصحفيين.

مصادر محلية: استشهاد المصور الصحفي محمد الصالحي خلال تغطيته الأحداث على الحدود الشرقية لقطاع غزة#الجزيرة pic.twitter.com/3McichBjJN — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) October 7, 2023

وأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم السبت، حالة الطوارئ في كافة المستشفيات الفلسطينية.

وأوعزت الوزيرة الكيلة لمستودعات الوزارة وبنوك الدم بإمداد المستشفيات بالمستلزمات الطبية اللازمة والأدوية ووحدات الدم.

وأضافت في بيان أن “مستشفيات الضفة الغربية كافة جاهزة لاستقبال الجرحى من قطاع غزة جراء العدوان الذي يشنه الاحتلال في الوقت الحالي”.

وأطلق مستوطنون إسرائيليون الرصاص الحي تجاه مركبات الفلسطينيين على طريق “المعرجات” الرابطة بين مدينتي رام الله وأريحا.

من جهة أخرى، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن أكثر من 250 جريحا نقلوا إلى المستشفيات بعضهم في حالة خطيرة للغاية.

وقال مستشفى بارزيلاي الإسرائيلي إنه استقبل 136 مصابا بينهم 9 في حالة موت سريري، فيما أعلنت القناة 12 الإسرائيلية عن مقتل 22 إسرائيليا على الأقل في هجوم كتائب القسام.