طوفان الأقصى.. صواريخ المقاومة تسبب خسائر في مدن إسرائيلية (فيديو)

اندلعت اشتباكات مسلحة بين فصائل فلسطينية وقوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم السبت، على الحدود الفاصلة بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل.

وأظهرت فيديوهات أضرارا سببتها صواريخ المقاومة في عسقلان.

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بدء عملية “طوفان الأقصى” ضد إسرائيل وإطلاق آلاف الصواريخ باتجاهها.





وقالت حركة حماس إنها أطلقت أكثر من 5 آلاف صاروخ مع بدء “عملية طوفان الأقصى”، وأكدت كتائب عز الدين القسام أن القيادة “قررت وضع حد لكل جرائم الاحتلال، وانتهى الوقت الذي يعربد فيه دون محاسبة”.

وأظهرت مقاطع فيديو، اشتباكات وعمليات اقتحام للحدود، من بينها إنزال لعناصر تابعة لفصائل فلسطينية، ومسلحون من الفصائل يطلقون النار اتجاه زوارق لسلاح البحرية الإسرائيلية قبالة شاطئ قطاع غزة.