“فشل استخباري هائل وحماس انتصرت”.. وسائل إعلام إسرائيلية تقر بنجاح معركة طوفان الأقصى

أقرت وسائل الإعلام الإسرائيلية بفشل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية للاحتلال في مواجهة معركة “طوفان الأقصى”، التي أطلقتها كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت ضد إسرائيل.

وقالت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية إن الهجوم الفلسطيني على إسرائيل “فشل استخباري إسرائيلي هائل صدم العالم كله”، وأضافت أن “الحكومة تفاجأت بالهجوم”.

واعتبرت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي لم يقم بمهمته، قائلة إن “قيادات إسرائيل كانت نائمة بينما كانت المقاومة تدك المستوطنات والقواعد العسكرية”.

وأفادت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية بأن “حماس حققت كل صور النصر الممكنة عند بدء هجومها”، موضحة أن كتائب القسام عبرت إلى غلاف غزة من الجو والبر والبحر. وأفادت بأنه “تم اختراق الدفاعات الإسرائيلية بأكملها في محيط قطاع غزة”.

المراسل العسكري لصحيفة "يديعوت أحرنوت": حماس حققت كل صور النصر الممكنة في هذه الحرب عند بدء هجومها. pic.twitter.com/mHByYjrjeT — د.صالح النعامي (@salehelnaami) October 7, 2023

وأشارت الصحيفة إلى أن إحدى القواعد العسكرية التي اقتحمها مسلحو حماس هي مقر قيادة “فرقة غزة”، فيما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إنهم “يغرقون غلاف غزة بالجنود لأنه ما زالت هناك مواقع اشتباك”.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن بعض المستوطنات لم تصلها قوات الشرطة أو الجيش بعد ساعات من اختراق مقاتلي المقاومة الإسرائيلية لها.

وأعلنت حماس السيطرة على 3 مستوطنات على الأقل في غلاف غزة، بعد 5 ساعات من انطلاق “طوفان الأقصى”، صباح اليوم.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن ضابط رفيع إن الجيش يخوض معارك من منزل إلى منزل في مستوطنات عدة.

وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال إنهم سيحتاجون ساعات طويلة لاستعادة السيطرة على المستوطنات التي تسلل إليها مقاتلو حماس.

وتُعتبر المرة الأولى -منذ تأسيس حماس- التي تتمكن فيها من الدخول إلى المستوطنات والبلدات الحدودية. وقد أربكت العملية الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، إذ أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الجانب الإسرائيلي لم يكن يعلم عنها شيئا.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، في فيديو، نشره على منصات التواصل الاجتماعي: “نحن في حالة حرب، ولسنا في عملية عسكرية”.

وأضاف: “شنت حماس هجوما قاتلا مفاجئا ضد دولة إسرائيل ومواطنيها. لقد أمرت أولا وقبل كل شيء بتطهير التجمعات السكانية من (الإرهابيين) الذين تسللوا وأمرت بعملية كبيرة: تعبئة الاحتياطيات على نطاق واسع. وسيدفع العدو ثمنا غير مسبوق”.

وقالت “هيئة البث الإسرائيلية” إن وزير الدفاع يؤاف غالانت صادق على استدعاء قوات احتياط بعد الإعلان عن الاستعدادات للتعامل مع الوضع كحالة حرب”.