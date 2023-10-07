قائد كتائب شهداء الأقصى: نسير باتجاه حرب شاملة لتغيير المعادلة في المنطقة (فيديو)

أوضح اللواء منير المقدح، قائد كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح، أن العملية العسكرية (طوفان الأقصى) تُمثل “بداية لنهاية الاحتلال وعملية نوعية لتأسيس معادلة جديدة في المنطقة”.

وقال المقدح في تصريح خاص للجزيرة مباشر، اليوم السبت، إن ما وقع اليوم من أعمال عسكرية بطولية “سنرسم بها شرق أوسط جديدًا خاليًا من إسرائيل”.

وأضاف أن “المقاومة الفلسطينية لها حاضنة شعبية من النقب إلى الخليل إلى المثلث إلى الضفة الغربية وقطاع غزة”، مشددًا على أن “الشعوب العربية بالكامل تدعم خيار المقاومة وتثمن جميع خطواته”.

وأوضح القائد العسكري الفلسطيني أن وحدات المقاومة الفلسطينية تمكنت اليوم من “هزم جيش نظامي مجهز بأحدث المعدات العسكرية”، مضيفًا أن المقاومة نجحت في انتهاج سياسة الردع العسكري ضد جيش الاحتلال والدفاع عن الأرض.

وشدد المقدح قائلًا إن “طوفان الأقصى بداية لحرب شاملة في المنطقة من أجل زوال الاحتلال عن أرض فلسطين” .

وأضاف أنه “يجب استثمار نتائج هذه المعركة داخل فلسطين وخارجها من أجل دعم خيار المقاومة وإرغام العدو على تغيير سياسته تجاه الحقوق الفلسطينية”.

من جهتها، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها تمكنت من الهجوم على أكثر من 50 موقعًا في غلاف غزة.

وقالت الكتائب في بيان “في ظل غطاء صاروخي مكثف واستهداف لمنظومات القيادة والسيطرة لدى العدو، تمكن مجاهدو كتائب القسام من اجتياز الخط الدفاعي للعدو”.