قيادي في حماس: ندعو إلى توسيع العمليات الهجومية ضد الاحتلال واقتحام المستوطنات (فيديو)

قال إسماعيل رضوان، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنه يتعين توسيع العمليات الهجومية ضد جيش الاحتلال والمستوطنين واقتحام المستوطنات.

وأضاف رضوان في لقاء مع الجزيرة مباشر “الاحتلال هو المسؤول عن كل هذه الجرائم، وكل الخيارات ستظل مفتوحة طالما أن المعركة في بدايتها”.

وقال إن المقاومة ترسي “قواعد اشتباك جديدة”، وإن المعركة عنوانها “حماية القدس والمقدسات، وإرغام العدو على إطلاق سراح الأسرى، واسترداد الكرامة العربية”.

وأشار رضوان إلى التكتيك العسكري للمقاومة، واختيار الوقت المناسب لهذه الضربة العسكرية التي تميزت بإطلاق 5000 صاروخ دفعة واحدة، مما تسبب في خلق حالة من الفزع في الداخل الإسرائيلي.

وأوضح القيادي في حركة حماس أن “قادة الحركة وجناحها العسكري مستعدون لتحمل كافة التضحيات، وندعو الجميع للانضمام إلى خيار المقاومة”.

وقال “لدينا عدد كبير من الأسرى، ولدينا مقدَّرات كافية للجم العدو وتكبيده مزيدًا من الخسائر”.

وصباح اليوم السبت، أعلن محمد الضيف، القائد العام لكتائب القسام، بدء عملية “طوفان الأقصى” بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو، أدت حتى الآن إلى مقتل 250 إسرائيليًّا على الأقل، وفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية.

وبالتزامن مع بدء الهجوم، قال أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، في مداخلة هاتفية لقناة الأقصى، إن عملية “طوفان الأقصى” تجري على الأرض كما هو مخطط لها في كل المحاور.